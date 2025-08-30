Trump kayboldu herkes onu arıyor

ABD Başkanı Donald Trump, salı günkü kabine toplantısından bu yana kamuoyunun karşısına çıkmadı.

Hafta sonu boyunca resmi programının da olmaması Trump’ın nerede olduğu ve sağlık durumuna ilişkin söylentileri alevlendirdi.

Amerikan medyasında ve sosyal medya platformlarında Cuma gününden itibaren “Başkan hasta mı?” şeklinde iddialar dolaşmaya başladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan mesajlarda “Trump Salı’dan beri görünmedi. Nerede? Ülkeyi kim yönetiyor?” paylaşımları dikkat çekti.

Özellikle gazeteci Laura Rozen, Trump’ın tüm hafta sonu boyunca hiçbir etkinlikte görülmediğini ve Cuma günü de görüntülenmediğini aktardı.

Rozen, sosyal medya platformu X hesabında yaptığı paylaşımda, “Trump’ın tüm hafta sonu boyunca planlanmış hiçbir kamuya açık etkinliği yok. Bugün de görüldüğüne inanmıyorum Dün de görülmedi” dedi.

BEYAZ SARAY RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Beyaz Saray havuz muhabirlerinden gelen resmi raporda, “Saat 17.17 itibarıyla travel/photo lid (fotoğraf ve seyahat yasağı) konuldu. Başkan bugün fiziksel olarak görülmedi” açıklaması yapıldı.

ABD’li gazeteci Sunil Joon, bu ifadeye dikkat çekerek, “Bu, Beyaz Saray havuz raporlarında yer alan tipik bir ifade değil. ‘Havuz muhabirleri bugün başkanı bizzat görmedi’ cümlesi nadir görülen ve dikkat çekici bir ifadedir" ifadelerini kullandı.

