Trump kayboldu herkes onu arıyor

Trump kayboldu herkes onu arıyor
Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump’ın salı günkü kabine toplantısından sonra kamuoyu önüne çıkmaması ve hafta sonu programlarının iptal edilmesi, sağlık durumu ve nerede olduğuna dair soru işaretlerine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günkü kabine toplantısından bu yana kamuoyunun karşısına çıkmadı.

Hafta sonu boyunca resmi programının da olmaması Trump’ın nerede olduğu ve sağlık durumuna ilişkin söylentileri alevlendirdi.

Amerikan medyasında ve sosyal medya platformlarında Cuma gününden itibaren “Başkan hasta mı?” şeklinde iddialar dolaşmaya başladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan mesajlarda “Trump Salı’dan beri görünmedi. Nerede? Ülkeyi kim yönetiyor?” paylaşımları dikkat çekti.

Özellikle gazeteci Laura Rozen, Trump’ın tüm hafta sonu boyunca hiçbir etkinlikte görülmediğini ve Cuma günü de görüntülenmediğini aktardı.

Rozen, sosyal medya platformu X hesabında yaptığı paylaşımda, “Trump’ın tüm hafta sonu boyunca planlanmış hiçbir kamuya açık etkinliği yok. Bugün de görüldüğüne inanmıyorum Dün de görülmedi” dedi.

BEYAZ SARAY RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Beyaz Saray havuz muhabirlerinden gelen resmi raporda, “Saat 17.17 itibarıyla travel/photo lid (fotoğraf ve seyahat yasağı) konuldu. Başkan bugün fiziksel olarak görülmedi” açıklaması yapıldı.

ABD’li gazeteci Sunil Joon, bu ifadeye dikkat çekerek, “Bu, Beyaz Saray havuz raporlarında yer alan tipik bir ifade değil. ‘Havuz muhabirleri bugün başkanı bizzat görmedi’ cümlesi nadir görülen ve dikkat çekici bir ifadedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Dünya
Euro-Med'den çarpıcı İsrail açıklaması!
Euro-Med'den çarpıcı İsrail açıklaması!
İsrail şimdi de Alman gazetecilere saldırdı
İsrail şimdi de Alman gazetecilere saldırdı