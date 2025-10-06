Trump infazları savunmuştu: Maduro ABD’nin asıl amacını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela açıklarında uyuşturucu kartellerine ait teknelere yönelik saldırıların binlerce ABD vatandaşının hayatını kurtardığını iddia etti ve bunları “iyilik eylemi” olarak savundu. Maduro ise buna "Holywood hikayesi" diyerek ABD'nin asıl amacının Venezuela'daki doğal kaynaklar olduğunu söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Washington’u “Hollywood hikayeleri” uydurmakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Venezuela açıklarında uyuşturucu karteli tarafından işletildiğini iddia ettiği gemilere yönelik son saldırıları “iyilik eylemi” olarak nitelendirerek, uluslararası sularda yapılan infazların ülkesinde binlerce kişinin hayatını kurtarmaya yardımcı olduğunu söyledi.

ABD'nin uluslararası sularda "uyuşturucu kaçakçılığı" iddiasıyla infaz ettiği bir gemi

ABD'NİN ULUSLARARASI SULARDA İNFAZLARI SÜRÜYOR

Trump, Venezuela hükümetine yönelik ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için “narko-teröristleri” kullandığına ilişkin suçlamalarına devam ederken; ABD, geçen aydan bu yana uluslararası sularda en az dört deniz aracına saldırarak içindekileri infaz etti.

Virginia'nın Norfolk kentinde düzenlenen ABD Donanması'nın 250’nci yıl dönümü töreninde konuşan Trump, “kartel teröristlerini sudan silip süpürme” sürecinde olduğunu söylediği orduya övgüler dizdi.

'İYİLİK EYLEMİ' SAVUNMASI

Trump, “Yaptığımız şey oldukça zor, ama şöyle düşünmelisiniz. Bu teknelerin her biri 25 bin Amerikalının ölümünden ve ailelerin yıkılmasından sorumlu. Bu şekilde düşündüğünüzde, yaptığımız şey aslında bir iyilik eylemi” dedi.

Saldırıların fentanil ve diğer uyuşturucuların ABD'ye kaçakçılığı için kullanılan önemli bir deniz yolunu ortadan kaldırdığını söyleyen Trump, “Artık kimse denize açılmak istemiyor” diye konuştu.

'HOLYWOOD HİKAYELERİ'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Trump’ın, kendisine yönelttiği “kartelleri yönettiğine” ilişkin suçlamaları reddederek, hükümetinin “tüm büyük kaçakçılık ağlarını ortadan kaldırdığını ve önde gelen çeteleri yok ettiğini” söyledi.

Maduro, ABD'nin Karayipler'deki askeri yığınağının, dünyanın en büyükleri arasında yer alan Venezuela'nın petrol, doğalgaz ve altın rezervlerini hedef aldığını söyledi.

Maduro, Washington'u, “ABD'nin müdahalesini meşrulaştırmak ve Venezuela'nın devasa doğal kaynaklarını ele geçirmek için uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili ‘Hollywood hikayeleri’ yaratmakla” suçladı.

