Dünya diken üstünde! ABD'nin vururuz tehdidine Maduro rest çekti!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya ait iki savaş uçağının bir ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirmesine tepki gösterdi.

Trump, Venezuela savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yaklaşmasına ilişkin bir soruya, “Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir. Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek” dedi.

“SİLAHLI MÜCADELEYE GEÇERİZ”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Trump’ın sözlerine sert karşılık verdi. Başkent Karakas’ta ordu komutanlarıyla bir araya gelen Maduro, “Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız. Bu, siyasi, iletişimsel ve kurumsal bir aşamadır. Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer” dedi.

"BİZ BARIŞ YANLISIYIZ ANCAK SAVAŞÇI BİR MİLLETİZ"

Ülkesinin seferberlik sürecinde olduğunu vurgulayan Maduro, “Bizler barış yanlısıyız ama aynı zamanda savaşçı bir milletiz. Hiç kimse, ne bugün ne de gelecekte, bizi köleleştiremez. ABD, Venezuela’da şiddet yoluyla rejim değiştirme planlarından vazgeçmeli. Saldırı olursa halkımız ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde planlı ve örgütlü şekilde silahlı mücadele evresine geçer” ifadelerini kullandı.

"KARAYİPLER HALKA AİTTİR"

Maduro, ABD’nin Karayipler’deki askeri hareketliliğine de dikkat çekerek, “Venezuela'nın Karayipler'deki karasuları halka aittir. Komplolar, tehditler, darbeler ve müdahaleler Karayipler ve Güney Amerika’ya geri dönmemelidir” diye konuştu.

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin çetelere ve Kolombiyalı paralı askerlere karşı zaferler kazandığını belirten Maduro, Venezuela halkının onurunu ve haysiyetini her koşulda savunmaya hazır olduğunu ifade etti.



