ABD saldırmakla tehdit etmişti: Maduro’nun mektubu ortaya çıktı!

Venezuela hükümeti, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan diyalog kurulması amacıyla mektup gönderdiğini doğruladı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez,tarafından yapılan açıklamada, Maduro’nun mevkidaşı Trump’a, özel temsilcisi Richard Grenell aracılığıyla doğrudan görüşmeye istekli olduğunu belirten bir mektup gönderdiği ifade edildi.

SAHTE HABERLER İLİŞKİLERİ KÖTÜ ETKİLİYOR

Maduro mektupta, Venezuela aleyhinde dile getirilen "mafya ve uyuşturucu kaçakçılığı çeteleriyle bağlantı" suçlamalarının tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak, bu tür iddiaların ve "sahte haberlerin" iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

‘KARTEL İDDİALARI TAMAMEN ASILSIZ’

Hükümetin mafya ve uyuşturucu çeteleriyle bağlantılı olduğu iddialar "tamamen asılsız" ve "sahte haber" olarak nitelendirilen 6 Eylül tarihli mektupta, Venezuela’nın sınır dışı edilen göçmenlerin geri dönüşünü kabul etmediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Mektupta, "Bu konu, Sayın Richard Grenell ile yapılan görüşmede hızla çözüldü ve açıklığa kavuşturuldu. Bu kanal bugüne kadar kusursuz bir şekilde işledi" denildi.

‘GÖRÜŞMEYE AÇIĞIZ’

Maduro, mektubunda Venezuela’nın uyuşturucu üretiminden arınmış bir ülke olduğunun altını çizerek, "Birleşmiş Milletler verilerine göre, Kolombiya’dan çıkan uyuşturucunun yalnızca yüzde 5’i Venezuela üzerinden taşınıyor. Bu yıl Kolombiya ile sahip olduğumuz 2 bin 200 kilometreden uzun sınırdan geçmeye çalışan o küçük oranın yüzde 70’inden fazlasını etkisiz hale getirdik; bu çok önemli bir veridir" dedi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Bu veriler, Venezuela’nın uluslararası yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki kusursuz sicilini doğruluyor; bu durum konuya ilişkin tüm uluslararası kurum ve ajanslarca da dile getirilmiştir. Venezuelalı askerler uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı 402 uçağı imha etti. Bu ve diğer konular her zaman sizin özel temsilciniz Grenell ile doğrudan ve samimi bir şekilde görüşülmeye açık olacaktır; böylece medya gürültüsünü ve sahte haberleri aşabiliriz."

TRUMP YORUM YAPMADI

Trump, Venezuela'nın ABD'ye müzakere çağrısı yaptığı yönündeki iddiasına yanıt vermedi

Maduro’nun ABD ile müzakere yapmaları için gönderdiği iddia edilen mektubu alıp almadığı sorusuna Trump, "Söylemek istemiyorum, Venezuela’da ne olacağını göreceğiz" yanıtını vermişti.