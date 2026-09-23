Trump hedefindeki iki ülkeyi açıkladı: Heyet salondan ayrıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Küba ve Meksika'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Küba'ya özgürlük, Meksika'ya ise güvenlik geleceğini söyledi. Trump'ın Küba'ya yönelik sözleri sırasında Küba heyeti Genel Kurul salonundan ayrıldı.

“KOMÜNİZM ASLA ABD'YE GELMEYECEK”

New York'taki BM Genel Kurulu'nda konuşan Trump, yönetiminin Küba'daki durumun köklü şekilde değişmesini istediğini belirtti.

Küba yönetimini de eleştiren Trump, Küba’yı "başarısız bir devlet" olarak nitelendirdi. Trump, "Kesinlikle başarısız bir devlet. Daha önce hiç olmadığı gibi başarısız oluyor ve düşecek. Marco Rubio, Küba ile müzakereleri ve zorlu müzakereleri yürütüyor; bakalım ne olacak" dedi. Küba yönetiminin ABD’deki bazı sol gruplarla bağlantıları bulunduğunu öne süren Trump, “Komünizm asla Amerika'ya gelmeyecek, ancak özgürlük Küba'ya gelecek ve güvenlik ile emniyet Meksika'ya gelecek” ifadelerini kullandı. Trump’ın Küba yönetimine yönelik sözleri sırasında Küba heyeti Genel Kurul salonunu terk etti.

"MEKSİKA TOPRAKLARINI BU UNSURLARDAN TEMİZLEMELİ"

Uyuşturucu kartellerine ilişkin Trump, “Karteller, Batı Yarımküre'nin IŞİD'idir. Onlar uygarlığın düşmanlarıdır; cinayet, tecavüz, işkence ve gaspı birer terör aracı olarak kullanırlar. IŞİD gibi onlar da öldürülmeli, sürgün edilmeli veya düşman savaşçılar olarak etkisiz hale getirilmelidir” ifadelerini kullandı. ABD ve Venezuela güçlerinin uyuşturucu taşıyan teknelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirten Trump, kartellerin uyuşturucu sevkiyatının yüzde 97’sinin engellendiğini savundu.

Meksika’daki kartellere de değinen Trump, "Meksika, kartel şiddetinin merkez üssüdür ve ne yazık ki ABD ile 2 bin millik bir sınırı düşman kartellerin kontrolü altında paylaşmak kabul edilemez" şeklinde konuştu. Trump, Meksika yönetiminin kartellerle mücadeleyi artırması gerektiğini belirterek, "Meksika topraklarını bu unsurlardan temizlemeli" dedi.

Meksika hükümetiyle iyi ilişkiler içinde olduklarını da söyleyen Trump, "Meksika hükümetiyle çok iyi bir ilişkimiz olduğunu söylemekten gurur duyuyorum. Meksika ile harika adımlar, çok büyük adımlar attık. Onlar da kartelleri istemiyorlar" diye konuştu.

KÜBA HEYETİ SALONU TERK ETTİ

Trump'ın Küba'ya yönelik sözlerini sürdürdüğü sırada Genel Kurul salonunda bulunan Küba heyeti salondan ayrıldı. Heyetin, Trump'ın Küba'ya ilişkin açıklamalarının ardından Genel Kurul salonunu terk ettiği bildirildi.