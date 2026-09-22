Son Dakika | "Gazze'deki savaşı sonlandırdık!" Trump BM kürsüsünde konuşuyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 81. oturumu, New York’taki BM Genel Merkezi’nde dünya liderlerini bir araya getirdi. 193 üyeli BM’de Genel Sekreter Antonio Guterres’in ardından kürsüye ev sahibi ülke ABD’nin Başkanı Donald Trump çıktı.

Trump, konuşmasının ilk bölümünde ABD’nin ekonomik, askeri ve teknolojik kapasitesine vurgu yaptı. Dünya liderlerine hitap eden Trump, “Hepinizi, bütün dünyayı Amerika’da ağırlamak benim için bir onur. Amerika geri döndü ve ülkemiz bugün şimdiye kadarkinden çok daha güçlü.” ifadelerini kullandı.

ABD ekonomisinin dünyanın en güçlü ekonomisi olduğunu savunan Trump, askeri kapasite ve teknoloji alanındaki üstünlüğe de dikkat çekti.

Trump, “Ekonomimiz şu anda dünyanın en iyisi. Ordumuz dünyanın en güçlüsü, teknolojimiz hiç kimsenin gerisinde kalmıyor ve her konuda ilerideyiz.” dedi.

Enerji alanında da ABD’nin yükselişte olduğunu belirten Trump, “Enerjimiz bütün dünyaya yayılıyor ve Amerika yükseliyor. Gücümüz artıyor. Ülkemiz şimdiye kadarkinden çok daha iyi bir durumda ve geleceğimiz de çok parlak.” diye konuştu.

“21 TRİLYONLUK YATIRIM SÖZÜ ALDIK”

ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Trump, istihdamın tarihinin en iyi seviyesinde olduğunu öne sürdü. ABD’ye yönelik yatırımların büyüklüğüne dikkat çeken Trump, “Dünya tarihinde hiçbir ülkeye bu kadar yatırım yapılmamıştı. 21 trilyon dolarlık yatırım sözü aldık.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin geçmişte dünyanın en güvensiz sınırlarına sahip olduğunu söyleyen Trump, yönetiminin sınır güvenliği politikalarına da değindi.

Trump, “Dünyanın en güvensiz sınırlarına sahiptik ama artık böyle bir durum söz konusu değil.” dedi.

Suç oranlarının da gerilediğini savunan Trump, “Suç oranını en düşüğe indirdik ve yüzde 80 bir azalma söz konusu.” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin yeni dönemini ise “altın dönem” olarak nitelendirdi:

“ABD’yi karanlık çağdan kurtarıp altın dönemi yaşıyoruz.”

“BARIŞ GETİRECEĞİM DEDİM VE DEDİĞİMİ YAPTIM”

Konuşmasında dış politikaya da geniş yer veren Trump, göreve gelirken verdiği barış sözünü hatırlattı.

“Barış getireceğim dedim ve dediğimi yaptım. ABD bu cesareti gösterdi.” diyen Trump, farklı ülkelerle yürütülen temaslara dikkat çekerek yıllardır çözülemeyen sorunların sona erdirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Trump, “Bir sürü ülkeyle birlikte çalıştık ve yılların bitmemiş meselelerini bitirmek için uğraştık.” ifadelerini kullandı.

İRAN'I HEDEF ALDI

Trump’ın konuşmasındaki en sert bölümlerden biri ise İran’a ilişkin sözleri oldu.

İran yönetiminin uzun yıllardır bölgedeki politikalarını eleştiren Trump, “51 yıldır fanatik İran rejimi kan dökerek siyaseti sürdürdü.” dedi.

ABD’nin İran’la işbirliği yapmaya çalıştığını ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Trump, “Dünyadaki en büyük sorunlardan biri olarak, dünyadaki bütün terörün en büyük sponsoru İran İslam Cumhuriyeti. 51 yıldır fanatik İran rejimi kan dökerek yönetimini sürdürdü. Kaos yarattı bütün OrtaDoğu'da ve ötesinde. Onlar Orta Doğu'nun zorbalarıydı. Ancak artık zorba değiller. Siyasete atıldığım ilk günden bu yana şunu söyledim. İran'ın nükleer silahlara asla erişmesine müsaade etmeyeceğim. Ve geçen sene görevi devraldığımda, başladığımız ilk anda onlarla müzakerelere oturdum. Çünkü iş birliği yapmak istedim ve böylece nükleer programı sonlandırmak istedim. Teröre verdikleri desteği sonlandırmak istedim. Ancak onlar bunu kabul etmedi ve bu onlar açısından çok büyük bir hataydı.

Sonrasında da gece yarısı Çekiçli Operasyonu gerçekleştirdik ve onların nükleer programını enkaz altında bıraktık. Bir anlaşma yapmaları gerektiğini söyledim. Ancak onlar tekrar reddetti. Sonrasında da füze ve drone tehditlerine güvendiler. Ancak bölgedeki Amerikan görevlilerini ve bölgedeki herkesi tehdit ettiler ve Avrupa'ya da vurma yetisine sahip, bu güce sahip bir füze de ürettiler. Umarım Avrupa bunu not almıştır. İran, nükleer silahlara ulaşma konusundaki koşusunu sürdürüyordu. Balistik füze korumasıyla bu programlarını sürdürmeye çalıştılar ve başarılı olsalardı terör ve ölümü sonsuza kadar yaymaya devam edebilirlerdi. Nükleer bir faciayla karşı karşıya olurduk. Evet, şu anda Amerika'da 11 Eylül'ün 25. yıl dönümünü geçtiğimiz günlerde andık." ifadelerini kullandı.

Trump’ın İran’a yönelik bu açıklamaları, BM Genel Kurulu’nun küresel güvenlik ve bölgesel çatışmaların ana gündem maddeleri arasında yer aldığı bir dönemde geldi.

"GAZZE'DEKİ SAVAŞI SONLANDIRDIK"

Trump konuşmasının devamında "Gazze'deki savaşı sonlandırdık. Bir yıl önce, savaş şiddetle devam ediyordu, rehineler Hamas'ın tünellerinde hapsedilmişti ve bir çözüm yolu görünmüyordu. Binlerce insanı kurtardık, tüm rehine cesetlerini geri getirdik ve savaşı sona erdirdik." cümlelerini kullandı.