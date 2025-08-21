Trump Biden’ı suçladı: Ben başkan olsaydım bu savaş olmazdı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna Savaşı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Joe Biden'ın, Ukrayna'ya sadece savunma hakkı verdiğini ifade eden Trump, Kiev yönetiminin bu şekilde zafere ulaşmasının imkansız olduğunu kaydetti.

“İLGİNÇ ZAMANLAR BİZİ BEKLİYOR”

Söz konusu durumu futbolda harika bir savunmaya sahip fakat hücum yapmasına izin verilmeyen bir takıma benzeten Trump, böyle bir durumda kazanma şansının olmadığını belirtti. Trump, aynı zamanda Biden yönetiminin Ukrayna'nın sadece savunma yapmasına izin vererek karşı saldırı hakkını kısıtladığını ve bunun savaşın gidişatını olumsuz etkilediğini öne sürdü.

Trump, açıklamasının devamında "Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş asla olmazdı, sıfır ihtimal. İlginç zamanlar bizi bekliyor" sözlerini sarf etti.

