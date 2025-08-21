Lavrov'dan kritik açıklama: Putin hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar Moskova'da bir araya geldi. Lavrov, Hint mevkidaşıyla düzenledikleri ortak basın toplantısında Ukrayna ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, Moskova'nın 2022 yılında İstanbul'da yapılan müzakereler sırasında mutabık kalınan güvenlik garantileri ilkelerini desteklediğini vurgulayarak, Ukrayna'nın sürdürülebilir ve uzun vadeli çözüme ilgi duymadığını gösterdiğini ifade etti.

Rus bakan, Alaska'da düzenlenen Rusya-Amerika Birleşik Devletleri zirvesinde, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün sınırlarını belirleme konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini aktardı. Lavrov, Avrupa ile Ukrayna'nın tutumlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın çözüme yönelik çabalarını baltalamaya yönelik olduğunu dile getirdi. Öte yandan, Rusya ve ABD liderlerinin anlaşmaya vardığı şekilde iş birliğini sürdürdüğünü söyledi.

Lavrov ayrıca, en üst düzeyde tartışılması gereken tüm hususların iyi bir şekilde hazırlanması halinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu da ifade etti.