Lavrov'dan kritik açıklama: Putin hazır

Lavrov'dan kritik açıklama: Putin hazır
Yayınlanma:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar Moskova'da bir araya geldi. Lavrov, Hint mevkidaşıyla düzenledikleri ortak basın toplantısında Ukrayna ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, Moskova'nın 2022 yılında İstanbul'da yapılan müzakereler sırasında mutabık kalınan güvenlik garantileri ilkelerini desteklediğini vurgulayarak, Ukrayna'nın sürdürülebilir ve uzun vadeli çözüme ilgi duymadığını gösterdiğini ifade etti.

Rus bakan, Alaska'da düzenlenen Rusya-Amerika Birleşik Devletleri zirvesinde, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün sınırlarını belirleme konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini aktardı. Lavrov, Avrupa ile Ukrayna'nın tutumlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın çözüme yönelik çabalarını baltalamaya yönelik olduğunu dile getirdi. Öte yandan, Rusya ve ABD liderlerinin anlaşmaya vardığı şekilde iş birliğini sürdürdüğünü söyledi.

Lavrov ayrıca, en üst düzeyde tartışılması gereken tüm hususların iyi bir şekilde hazırlanması halinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu da ifade etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Dünya
Trump Biden’ı suçladı: Ben başkan olsaydım bu savaş olmazdı
Trump Biden’ı suçladı: Ben başkan olsaydım bu savaş olmazdı
Kremlin’den kritik açıklama: Putin Zelenski ile görüşmeye hazır
Kremlin’den kritik açıklama: Putin Zelenski ile görüşmeye hazır
Rusya, Ukrayna'ya saldırdı
Rusya, Ukrayna'ya saldırdı