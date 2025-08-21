ABD ile AB arasındaki ticaret anlaşmasının detayları açıklandı

Yayınlanma:
Gümrük vergilerinin ardından ABD ile AB arasında sağlanan ticaret anlaşmasının detayları belli oldu.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, geçtiğimiz ay sağlanan ticaret anlaşmasının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan ortak açıklamada, ABD’nin anlaşma kapsamında otomobil, ilaç, yarı iletken ve kereste gibi çeşitli Avrupa ürünlerine yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulayacağı belirtildi.

AB, SINAI ÜRÜNLERDE VERGİLERİ KALDIRIYOR

Ortak bildiride, Avrupa Birliği’nin ABD’den ithal ettiği tüm sanayi ürünlerine yönelik gümrük vergilerini kaldırmayı planladığı ifade edildi. Ayrıca AB’nin, deniz ürünleri ve tarım ürünlerine de ayrıcalıklı pazar erişimi sağlamayı hedeflediği vurgulandı.

OTOMOBİL VERGİSİNDE ADIMLAR AB YASASIYLA EŞZAMANLI ATILACAK

Amerikalı yetkililer, Avrupa’dan ithal edilen otomobil ve yedek parçalara uygulanan yüzde 27,5 oranındaki gümrük vergisinin, AB’nin kendi gümrük indirimi yasasını sunmasının ardından düşürülmesi yönünde çalışmalar yapılacağını aktardı. Üst düzey bir ABD yetkilisi, bu düzenlemenin önümüzdeki haftalarda hayata geçmesini beklediklerini söyledi.

ABD, söz konusu otomobil vergisinin azaltılmasına yönelik yasal sürecin, düzenleme ayının ilk gününde başlayacağını ve bazı durumlarda geriye dönük indirim uygulanabileceğini belirtti.

HAVACILIK, İLAÇ VE DOĞAL KAYNAKLARDA “EN ÇOK KAYRILAN ÜLKE” VERGİSİ

ABD, hava araçları ve parçaları, ilaç bileşenleri, kimyasallar ve ABD’de bulunmayan bazı doğal kaynaklar için, 1 Eylül’den itibaren “En Çok Kayrılan Ülke” (MFN) statüsünde gümrük tarifeleri uygulayacağını duyurdu.

AB, ABD’DEN LNG, PETROL VE YAPAY ZEKA ÇİPİ ALIMINI ARTIRIYOR

Anlaşma çerçevesinde AB’nin, ABD'den toplamda 750 milyar dolarlık LNG, petrol ve nükleer enerji ürünleri, ayrıca en az 40 milyar dolarlık yapay zeka çipi satın almayı planladığı bildirildi.

ÇELİK VE ALÜMİNYUMDA TEDARİK GÜVENCESİ HEDEFİ

Her iki taraf da çelik ve alüminyum sektörlerinde tedarik zincirinin güvenliğini sağlamak amacıyla gümrük kotaları gibi koruyucu önlemleri devreye almayı değerlendiriyor.

LİDERLER ANLAŞMAYI GOLF KULÜBÜNDE DUYURDU

27 Temmuz'da İskoçya’nın Turnberry kentinde bir golf kulübünde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaklaşık bir saat süren toplantının ardından anlaşmayı kamuoyuna açıklamıştı.

