Tom Barrack'tan Suriye'de 'federasyon' açıklaması
Beyaz Saray’ın önünde demeç veren ABD Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Suriye’de yıl sonuna kadar “federasyon olmayan, merkezi bir hükümetin” kurulmasını beklediğini belirtti.

ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Beyaz Saray’ın önünde verdiği bir demeçte, ülkede 2025 yılının sonuna kadar, federasyon opsiyonunu dışarıda bırakan merkezi bir hükümetin kurulmasını beklediğini söyledi.

'2026'DAN ÖNCE MERKEZİ HÜKÜMET BEKLİYORUM'

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack perşembe günü Irak merkezli Rudaw'a yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar tüm grupları ve azınlıkları kapsayan “merkezi” bir Suriye hükümetinin kurulmasını beklediğini belirterek, “federasyon” kurulma olasılığını dışladı.

Barrack, ülkesinin, “hiçbir şey dikte etmeden” çözülmemiş sorunların ele alınmasında Kürtler de dahil olmak üzere Suriye'deki tüm gruplara desteğini sürdüreceğini yineledi.

ABD temsilcisi bahsettiği bu hükümetin “tüm grupların ve toplulukların haklarını koruyacağını ve farklı grupların kendi ülkelerinde ikinci sınıf Suriyeliler” haline gelme endişelerini dikkate alacağını da sözlerine ekledi.

'HER BÖLGENİN KENDİ KADERİ'

Barrack, öngörülen hükümetin eğitim sistemlerinden dil ve din haklarına kadar farklı grupların taleplerini dikkate alacağını söyledi.

Ancak ABD'li elçi, temmuz ortasında Suriye'nin güneyindeki Dürzi çoğunluklu Süveyda bölgesinde Şam'daki HTŞ yönetiminin Arap kabileler tarafında dahil olduğu Süveyda’da Dürzilerle yaşanan çatışma ve benzeri olaylar için “hız tümsekleri” nitelemesi yaptı. Bu durumlardan duyduğu "üzüntüyü" dile getirdi.

Suriye'deki farklı topluluklar arasında görüşmeleri kolaylaştırmada Washington'un rolüne ilişkin bir soru üzerine Barrack, ABD Başkanı Trump'ın “her bölgenin kendi kaderini belirlemesini” hedeflediğini söyledi.

'DAYATMAYACAĞIZ'

Barrack, “Biz yol göstereceğiz, ikna edeceğiz, değişiklikler yapacağız... ama hiçbir şeyi dayatmayacağız” dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

