ABD temsilcisi Barrack yine ortalığı karıştırdı: ‘Orta Doğu diye bir şey yok köyler var’

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın görüştüğü gün Suudi Arabistan merkezli Asharq News’a verdiği demeçte “Orta Doğu diye bir şey yok. Aşiretler ve köyler var" dedi.

"Ulus devletler 1916'da İngilizler ve Fransızlar tarafından Sykes Picot ile kuruldu. Ancak Orta Doğu öyle işlemiyor. Bireyle başlıyor, sonra aile, köy, aşiret, topluluk, din ve son olarak ulus geliyor.”

‘ORTA DOĞU’DA BARIŞ İLÜZYON’ DEMİŞTİ

Barrack daha önce verdiği bir demeçte, Orta Doğu’ya ilişkin, “Burada barış bir illüzyon” ifadelerini kullanırken ne kastettiğini de açıkladı. Bu ifadelerden kastının bölgede çatışan çıkarlar olduğunu kaydeden Barrack, barış olduğu dönemleri bu yüzden “illüzyon” olarak tanımladığını söyledi.

Barrack şu ifadeleri kullanmıştı:

“Barış dediğimizde aslında bir illüzyondan bahsediyoruz. Orta Doğu'da hiç barış olmadı. Muhtemelen de olmayacak çünkü herkes kendi meşruiyeti için mücadele ediyor.”

GAZZE’DE ATEŞKES

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım kapsamında İsrail-Hamas arasındaki potansiyel ateşkese de değinen ABD'nin özel temsilcisi Tom Barrack, çatışmanın sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun “Ayrım gözetmeksizin öldürmeyi durdurmak anlamına geldiğini” söyledi.

