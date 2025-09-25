Barrack 'Erdoğan'a meşruiyet vereceğiz' demişti: CHP’den ilk açıklama

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, New York’ta BM Genel Kurulu devam ederken katıldığı bir etkinlikte, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Erdoğan’a ihtiyacı olan meşruiyeti vereceğiz” şeklindeki ifadelerini aktardı.

‘Trump Erdoğan’a ihtiyacı olan meşruiyeti verecek’: Barrack'ın sözleri CHP'nin 'icazet' iddiasını gündeme getirdi

Söz konusu ifadeler CHP’nin İBB operasyonları sürecinden beri öne sürdüğü “Erdoğan Trump’tan icazet alıyor” iddiasını tekrar gündeme getirmişti.

Barrack’ın bahsi geçen ifadelerinin ardından CHP Dış Politika Koordinatörü Prof. Dr. İlhan Uzgel, sosyal medya platformu Twitter (X) hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.

Uzgel, bu ifadelerin CHP için “sürpriz olmadığını” söyledi. CHP’yi dışarıdan destek aramakla suçlayan AKP’nin kendisinin bu yola girdiğinin ortaya çıktığını belirtti.

Barrack’ın Türkiye’yi silah şirketi “Lockheed Martin’in çarklarını çeviren” ülke olarak tanımlamasına da değinen Uzgel, CHP’nin politikasının Türkiye’nin bölgesindeki en güçlü devlet olması olduğunu ve “bir şirketin müşterisinden ibaret olmaması gerektiğini” söyledi.

CHP Dış Politika Koordinatörü Uzgel’in açıklamasının tamamında şu ifadeler bulunuyor:

Oysa bizim meselemiz tam da F16, tam da F35, tam da Türkiye’nin güvenliği ve yurttaşlarımızın huzuru. Bizim meselemiz tam da Türkiye’nin çıkarları… Erdoğan’ın iktidarı bunların hiçbirinden daha önemli değil, olamaz.

Demek ki Erdoğan -Trump ilişkisinde asıl mesele neymiş? Erdoğan’ın “meşruiyet” ihtiyacının karşılanmasıymış. Nerede aranıyor bu meşruiyetin kaynağı? ABD Başkanı Trump’ta, Beyaz Saray’da… Ve anlıyoruz ki mesele F16 değilmiş. Mesele F35 değilmiş.

Tom Barrack bu nedir diye sorunca “O meşruiyet” diyor Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisine.

Bize göre meşruiyetin kaynağı milletimizin ta kendisi. Trump değil, Amerika Birleşik Devletleri değil, Trump’la verilecek fotoğraflar değil.

Barrack şimdi bunu açıkça dile getirdi. İyi ki de söyledi. Herkes duydu. Kamuoyu emin oldu.

Bizim için sürpriz oldu mu? Hayır! Bizi yurt dışında destek aramakla suçlayan Erdoğan’ın kendisinin desteği dışarıda aradığını söylüyorduk.

Barrack diyor ki “Türkiye, dünyadaki en büyük F-16 alıcısı”. Lockheed'in üretimini sürdürmesini sağlıyor. CHP diyor ki, “Türkiye, bölgesindeki en kudretli ve önemli aktör olmalı ve buna uygun muamele görmeli.” Yani bizim değerimiz, bir Amerikan şirketinin “müşterisi” olmamızdan ileri gelmemeli.

Biz, milletimize gerçek bir diplomasi, akılcı bir dış politika, güçlü bir liderlik vadediyoruz. Eğilmeden, bükülmeden, ülkemizin hak ettiği saygınlığa uygun muamele göreceği günleri müjdeliyoruz. Türkiye’nin birinci partisi olarak, meşruiyetimizi yalnızca ve yalnızca milletimizden alıyoruz."