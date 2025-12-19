TikTok’un ABD'de devri için anlaşma sağlandı

TikTok’un ABD'de devri için anlaşma sağlandı
Yayınlanma:
Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, ABD'deki operasyonlarını Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişime devretmek için anlaşma imzaladı. Anlaşmanın 22 Ocak 2026'da tamamlanması planlanıyor.

Çin merkezli sosyal medya devi TikTok'un ana şirketi ByteDance, platformun ABD operasyonlarının devri için önemli bir adım attı. Şirketin üst yöneticisi Shou Zi Chew, çalışanlara gönderdiği bir notla konuya ilişkin anlaşma detaylarını paylaştı.

ABD OPERASYONLARI İÇİN BAĞLAYICI ANLAŞMA İMZALANDI

Shou Zi Chew'un notuna göre, ByteDance ve TikTok, Oracle, Silver Lake ve Abu Dabi merkezli MGX şirketleri ile bağlayıcı anlaşmalar imzaladı. Anlaşma, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerinin bu Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki yeni bir girişim bünyesinde yürütülmesini öngörüyor.

YENİ ŞİRKETİN %45'İ ÜÇ ORTAĞA AİT OLACAK

İmzalanan anlaşmanın 22 Ocak 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor. Tamamlandığında, Oracle, Silver Lake ve MGX'in oluşturduğu konsorsiyum, yeni kurulacak şirketin toplam hisselerinin yüzde 45'ine sahip olacak.

YASAK TEHLİKESİ VE UZATILAN SÜRELER

Bu anlaşma, TikTok'un ABD'de yasaklanma tehlikesini bertaraf etmeyi amaçlıyor. ABD Kongresi, 2024 yılında platformun "ulusal güvenlik tehdidi" oluşturduğu gerekçesiyle yasaklanmasının önünü açan bir yasa çıkarmıştı. Yasa, ByteDance'in TikTok'un ABD varlıklarının yüzde 80'ini Amerikalı ortaklara devretmemesi halinde platformun yasaklanmasını öngörüyordu.

ABD Yüksek Mahkemesi, Kongre'nin bu yasak kararını onadı. Ancak dönemin Başkanı Donald Trump, ByteDance'e tanınan süreyi, sonuncusu 16 Eylül'de olmak üzere başkanlık kararnameleriyle dört kez uzattı.

TikTok ve Instagram’a Avrupa freniTikTok ve Instagram’a Avrupa freni

TikTok’un ABD değeri 60 milyardan 14 milyar dolara neden düştü?TikTok’un ABD değeri 60 milyardan 14 milyar dolara neden düştü?

TRUMP'IN SATIŞA İZİN VEREN KARARNAMESİ

Başkan Trump, 25 Eylül'de TikTok'un ABD operasyonlarının satışının önünü açan resmi bir kararnameyi de imzalamıştı. Beyaz Saray'ın paylaştığı kararnamede, ortak girişimin çoğunluğunun Amerikalı yatırımcıların kontrolünde olacağı, ByteDance ve bağlı şirketlerin payının ise yüzde 20'nin altında kalacağı belirtilmişti. Aynı kararname, algoritmalar, veri depolama ve yazılım güncellemelerinin denetiminin de ABD'de kurulacak yeni yapının kontrolünde olacağını taahhüt ediyordu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Bedava dağıtılacağı tarih belli oldu: Binlerce kişi Tekirdağ'a gidecek
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Dünya
Rus istihbaratının yöntemi ortaya çıktı: Avrupa'dan gizli bilgileri böyle toplamışlar
Rus istihbaratının yöntemi ortaya çıktı: Avrupa'dan gizli bilgileri böyle toplamışlar
Suriye'nin Bölünmesi
Suriye'nin Bölünmesi
Türkiye Kenarda mı Kaldı?
Türkiye Kenarda mı Kaldı?