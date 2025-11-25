TikTok ve Instagram’a Avrupa freni

Parlamentonun temel önerisi, sosyal medya kullanıcılarının yaş sınırının 13 ile sınırlandırılması, 13-16 yaş arasının ise ancak ebeveyn izniyle kullanılması yönünde.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, sosyal medya kullanıcılarının yaş sınırının 13 ile sınırlandırılması, 13-16 yaş arasının ise ancak veli onayıyla kullanılmasının sağlanması yönündeki öneriye yer verildi.

"Sosyal ağların ve akıllı telefonların ortaya çıkışından bu yana, çocuklar ve gençler arasında endişe verici eğilimler ortaya çıktı. Son birkaç yılda, 11 ila 15 yaş arası mutsuz hisseden gençlerin sayısında büyük bir artış gördük. En büyük artış, neredeyse her iki kişiden birinin mutsuz olduğu kızlarda görülüyor " dedi Borzan, AP'nin bu hafta Strazburg'daki genel kurul toplantısında kabul edeceği raporu duyururken.

Araştırmalar, günümüz gençlerinin sosyalleşmeye çok daha az zaman ayırdığını gösteriyor. Borzan, günde iki buçuk saatten 40 dakikaya düştüğünü, çoğunun yedi saatten az uyuduğunu ve ilk ilişkiye başlamak veya ehliyet sınavına daha geç girmek gibi yaşam deneyimlerinde de gözle görülür bir gecikme olduğunu açıkladı.

İngiliz The Economist dergisinin verilerine göre, gençler arasında kendine zarar verme eğiliminin yanı sıra intiharların da arttığı belirtiliyor.

Açıklamada, Avrupa Birliği düzeyinde, intiharın trafik kazalarından daha yaygın bir ölüm nedeni olduğu vurgulandı.

Borzan, bunun pek çok faktörün katkıda bulunduğu toplumsal bir kriz olduğunu söyledi.

Ancak her gün bir milyon kişinin ChatGPT üzerinden intihar hakkında konuştuğu gerçeğini kesinlikle göz ardı etmemeliyiz. AB'de gençler günde yedi saat çevrimiçi oluyor, yüzde 78'i her saat cep telefonlarını kontrol ediyor ve neredeyse yarısı sürekli çevrimiçi , diye belirtti Hırvat Avrupa Parlamentosu Üyesi.

Günde sadece yarım saat daha az çevrimiçi kalmanın "ruh sağlığı üzerinde olumlu etkisi olduğunu" vurguladı.

Avrupa Parlamentosu'nun, kullanıcı yaşını 13 ile sınırlamasının yanı sıra , gençlik verilerinin reklam amaçlı kullanılmasının yasaklanmasını ve "sonsuz kaydırma, otomatik oynatma işlevi ve gereksiz bildirimler gibi" bağımlılık yaratan tasarımların yasaklanmasını önerdiği basın açıklamasında yer aldı.

Büyük internet devlerinin iş modeli, kullanıcıları mümkün olduğunca uzun süre çevrimiçi tutmaktır. Gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine dair endişe verici veriler de dahil olmak üzere hiçbir konuda çekinceleri yok. Borzan, bunun, gelecek yıl sonunda beklenen yeni Avrupa yasası öncesinde geniş bir siyasi mutabakatla Parlamento için önemli bir adım olduğunu söyledi.