TikTok’un ABD değeri 60 milyardan 14 milyar dolara neden düştü?

Yürütme emrine göre anlaşma, Çin'in ByteDance şirketinin ABD'deki bölümünü satması veya ABD'de yasaklanması gerektiğini öngören ABD ulusal güvenlik yasasının gerekliliklerini karşılıyor.

Çin'in hala onaylaması gereken şartlar altında yeni ortak girişim, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini kontrol edecek ve ByteDance'in hissesi %20'den az olacak.

Teknoloji devleri Oracle, Silver Lake ve Abu Dabi merkezli yatırım fonu MGX, TikTok'un ABD operasyonunun ana yatırımcıları olacak ve şirketin yaklaşık yüzde 45'ini kontrol edecek.

Bu yılın başlarında analistler, TikTok'un ABD bölümünü çok daha yüksek bir değerde değerlendirmişti. CFRA Research kıdemli başkan yardımcısı Angelo Zino'nun tahminine göre, Ocak ayında ByteDance'in ABD bölümünü satmaya karar vermesi durumunda, potansiyel alıcıların 40 ila 50 milyar dolar arasında harcama yapması gerekebileceği ortaya çıktı.

Tahmini fiyat, TikTok'un ABD'deki kullanıcı tabanı ve gelirinin rakip uygulamalarla karşılaştırılması temel alınarak hesaplandı. Diğer tahminler ise 30-35 milyar dolar civarında seyretti.

TikTok'un ABD'de aylık yaklaşık 115 milyon mobil kullanıcısı bulunuyor. Bu sayı Instagram'dan biraz daha az ancak Snapchat, Pinterest'ten daha fazla.

Ancak Zino'nun tahmini, Temsilciler Meclisi'nin orijinal ulusal güvenlik yasasını geçirdiği Mart 2024'te birimin değeri olarak tahmin ettiği 60 milyar doların üzerindeki tahminin altında kaldı.

ByteDance temsilcileri dün kararnamenin imzalanmasında hazır bulunmadı ve şirket henüz bir anlaşma yapıldığını doğrulamadı. Herhangi bir satın alma fiyatı belirtilmedi ve Çin hükümetinin anlaşma için gerekli yasalarda değişiklik yaptığına dair bir gösterge yok.

Ancak Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in anlaşmaya yeşil ışık yaktığını söylerken, Vance ise Çin hükümetinin anlaşma öncesinde bir miktar direnç gösterdiğini söyledi.

CNBC'nin pazartesi günü bildirdiğine göre, anlaşma federal hükümetin TikTok'un ABD operasyonlarında bir hisse senedi veya "altın hisse" edinmesini öngörmüyor.