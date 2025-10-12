Ticaret savaşı geriliyor: Çin element hamlesini savundu

Çin Ticaret Bakanlığı, nadir toprak elementleri ihracatına getirilen kontrol tedbirlerinin yasal ve meşru olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ağır ve orta ağır metallerin askeri uygulamalarda kullanılması nedeniyle ihracat kontrollerinin uluslararası yükümlülüklerin bir parçası olduğu vurgulandı.

"İHRACAT YASAĞI DEĞİL, KONTROL"

Açıklamada, alınan tedbirlerin "ihracat yasağı" olmadığı, sivil amaçlı kullanımlar için gerekli kolaylıkların sağlanacağı belirtildi. Çin, küresel barışı koruma ve silahların yayılmasını önleme sorumluluğunun bir parçası olarak bu adımı attığını ifade etti.

ABD ELEŞTİRİLERİNE YANIT: "ÇİFTE STANDART"

ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine sert yanıt verilen açıklamada, Washington yönetiminin "çifte standart" uyguladığı kaydedildi. ABD'nin 3 binden fazla ürün için ihracat kontrolü uyguladığı, Çin'in listesinin ise 900 ürünle sınırlı olduğu belirtildi.

"TARİFE SAVAŞI İSTEMİYORUZ AMA KORKMUYORUZ"

Trump'ın %100 ek gümrük tarifesi tehdidine yanıt olarak, "Tarife savaşı istemiyoruz ama bundan da korkmuyoruz" ifadesi kullanıldı. Çin, ABD'nin son 20 gün içinde Çinli şirketlere yönelik çok sayıda kısıtlayıcı tedbir aldığını bildirdi.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNDE KÜRESEL HAKİMİYET

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu verilerine göre, Çin 2024'te 390 bin ton olan küresel nadir toprak elementi üretiminin 270 bin tonunu karşılıyor. Çin'in küresel işleme kapasitesindeki payı %85 seviyesinde bulunuyor.