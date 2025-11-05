Teknoloji devinin Çin hamlesine Beyaz Saray freni

Beyaz Saray Sözcüsü, Nvidia'nın en gelişmiş yapay zeka çipi 'Blackwell'in Çin'e satışına izin verilmeyeceğini açıkladı. Sözcü Leavitt, Başkan Trump'ın bu konudaki tutumunun net olduğunu vurguladı.

'TUTUMUMUZ ÇOK AÇIK'

Leavitt, Nvidia'nın "Blackwell" adlı en gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e satışına onay verilmeyeceğini duyurdu. Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, bu konunun bir müzakere başlığı olup olmadığı yönündeki bir soruyu yanıtlarken, Başkan Donald Trump'ın tutumunun çok açık olduğunu belirtti.

'BLACKWELL ÇİPLERİ ÇİN'E SATILMAYACAK'

Sözcü Leavitt, "Trump, bu soruyu doğrudan yanıtladı. En gelişmiş çipler olan Blackwell çipleri, şu anda Çin'e satmak istediğimiz bir ürün değil" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI YENİDEN TEYİT EDİLDİ

Bu açıklama, Başkan Trump'ın geçtiğimiz hafta sonu yaptığı ve Nvidia'nın en gelişmiş çiplerinin ABD'li şirketlere ayrılacağını, Çin ve diğer ülkelerin bu çiplere erişemeyeceğini söylediği açıklamayı teyit etmiş oldu.