İş Bankası yapay zekayı kadraja aldı: Çip üretimine ortak oldu

Türkiye İş Bankası, yapay zeka ve ileri teknoloji odaklı girişimlere stratejik yatırımlarını hızlandırıyor. Genel Müdür Hakan Aran, “Girişimciliğin, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında ve inovasyon kapasitemizin artırılmasında çok önemli bir katalizör olduğuna inanıyoruz.” dedi.

AA’ya konuşan Aran, bankanın ikinci yüzyıla yönelik stratejilerinde, klasik bankacılık faaliyetlerinin ötesine geçerek yüksek teknoloji, yapay zeka ve yeni nesil iştirakler üzerinden büyüme hedeflediğini söyledi.

“GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ ÜRETEN TARAF OLMAK İSTİYORUZ”

Aran, üretken yapay zekanın ve ileri teknolojilerin şekillendirdiği yeni dönemde oyunun kuralını belirleyen tarafta olmayı hedeflediklerini belirterek, “Sadece trendlere ayak uydurmak değil, geleceği tasarlamak istiyoruz. Yapay zekayla uyumlu iştirak yapımızı bu vizyon doğrultusunda yeniden şekillendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haziran 2025 itibarıyla bankanın özkaynağının 360,5 milyar lira, iştirak ve bağlı ortaklıklarının toplam bilanço değerinin ise 240,5 milyar lira olduğunu aktaran Aran, “Bu oran, İş Bankası’nın vizyonunu ve ülkemize değer katma hedefini açıkça ortaya koyuyor.” dedi.

“10 KAT VERİMLİ YAPAY ZEKA ÇİPİ ÜRETEN GİRİŞİME ORTAK OLDUK”

Aran, Silikon Vadisi’nde düşük enerjiyle çalışan yapay zeka çipi geliştiren bir girişime ortak olduklarını açıkladı.

Bu çiplerin, Nvidia GPU’lara kıyasla 10 kata kadar daha verimli olabileceğini belirten Aran, “Böylesine rekabetin yoğun olduğu bir sektörde yer bulmakla kalmayıp, daha iyi bir teknolojiyle sektöre yön vermek istiyoruz.” dedi.

Girişimin, Transformers mimarisini donanım düzeyinde optimize ederek, internete bağlı olmadan çalışabilen dron, robot ve otonom araçlarda kullanılabilecek yapay zeka çözümleri ürettiğini belirtti.

TÜRK GİRİŞİMLERİNE YATIRIM: “YAPAY ZEKA FABRİKASI”

Aran, yapay zekanın finans sektörüyle güçlü bağları olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda kurulan Yapay Zeka Fabrikası (YZF) aracılığıyla Türk kuruculu girişimlere yatırım yaptıklarını anlattı.

“Türk yapay zeka ekosisteminin gelişimini hızlandırmayı, girişimlerin küresel ölçekte büyümesini desteklemeyi hedefliyoruz.” dedi.

GİRİŞİMCİLİKTE 1 MİLYAR LİRALIK KREDİ HACMİ

İş Bankası’nın girişimcilere özel oluşturduğu üç şube aracılığıyla, Türkiye’deki startup’ların yüzde 25’ine doğrudan ulaştığını belirten Aran, bu şubelerde 1 milyar liralık kredi büyüklüğüne ulaşıldığını ve 3,5 milyar lirayı aşan bir varlığın değerlendirildiğini ifade etti.

“MAXIS 1 MİLYAR DOLARLIK PORTFÖY HEDEFİYLE 10. YILINA İLERLİYOR”

Bankanın girişimcilik ekosisteminin temel taşlarından biri olan Maxis Girişim Sermayesi, erken aşama teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor. Aran, “Maxis, global partnerlerle kuracağı yeni fonlarla 10. yılında yönettiği portföy büyüklüğünde 1 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor.” dedi.

FİNTECH’TE KÜRESEL BÜYÜME HAMLESİ: MOKA UNITED VE RUUT

Aran, Mart 2025’te Moka ve United Payment’ın birleşmesiyle kurulan Moka United’ın, Oyak Grubu ve İş Bankası’nın gücüyle hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyüyeceğini söyledi.

Şirketin Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Almanya ve İngiltere’de faaliyet gösterdiğini belirten Aran, “Moka United ve RUUT ile İngiltere pazarında dijita