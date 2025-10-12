AB altı ülkede daha yapay zeka fabrikaları kuracak: İşte isimleri

Yayınlanma:
BTA'nın haberine göre Avrupa Komisyonu bugün, blok genelinde yapay zeka (AI) alanında inovasyonu artırmak amacıyla altı ek fabrika lokasyonu duyurdu.

Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Hollanda, Romanya, İspanya ve Polonya'daki lokasyonlar gelecek yıl daha önce duyurulan 13 lokasyona eklenecek: Bulgaristan, Avusturya, Finlandiya, Fransa, Almanya (2 fabrika), Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Polonya (2. fabrika), İspanya (2. fabrika), Slovenya, İsveç.

Yapay zekanın son yıllardaki hızlı gelişimine Avrupa'nın ayak uydurmakta zorlanacağı yönünde endişeler var.

yapay-zeka7.webp

Komisyon, yeni merkezlerin "yeni kurulan şirketlere, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) ve sanayiye, yapay zeka için optimize edilmiş süper bilgisayarlara, teknik uzmanlığa ve gelişmiş yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi ve dağıtımı için kişiselleştirilmiş desteğe doğrudan erişim sağlayacağını" duyurdu.

Katılımcılar, yapay zekaya hazır veri geliştirme konusunda destek alacak ve yapay zeka için optimize edilmiş kaynaklara, eğitime ve teknik uzmanlığa erişim sağlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

