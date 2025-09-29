Suriye’de patlama! İsrail askeri ağır yaralandı

Binbaşı rütbesindeki bir İsrail askeri, pazartesi günü Suriye'nin güneyindeki ordu mevzisi yakınında meydana gelen patlamada ağır yaralandı.

İsrail ordusunun patlamanın kaynağını araştırdığı bildirildi. İlk değerlendirmeye göre patlama eski bir Suriye mayını nedeniyle meydana geldi. İsrail merkezli Yedioth Ahronoth’un haberine göre bu hafta sonu Yahudi bayramı Yom Kippur öncesinde karakol hazırlıkları yapan asker, tedavi için tahliye edildi.

HTŞ VE İSRAİL GÖRÜŞÜYOR

İsrail ordusu, Suriye'ye yönelik hukuksuz ihlallerini sürdürüyor. Öte yandan son haftalarda Suriye'deki HTŞ yönetimi ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması imzalanması için çabalar sürüyor.

HTŞ ve İsrail, BM Genel Kurulu öncesinde hızlandırılan ve ABD'nin arabuluculuğunda Bakü, Paris ve Londra'da aylarca süren görüşmelerin ardından, son haftalarda anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşmaya yaklaştı.

SÜVEYDA TALEBİ ANLAŞMALARI ZORA SOKTU

Paris'teki görüşmelerde İsrail, Süveyda’ya karayolu koridoru talep etmişti, ancak HTŞ bu talebi Suriye'nin egemenliğine tecavüz gerekçesiyle reddetmişti. Rapora göre, İsrail görüşmelerin ilerleyen aşamalarında talebini yineledi.

Haber ajansına konuşan bir Suriye kaynağı ve bir Washington kaynağı, İsrail'in talebini yinelemesinin bu hafta anlaşmanın açıklanması planlarını bozduğunu söyledi.