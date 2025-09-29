Suriye’de patlama! İsrail askeri ağır yaralandı

Suriye’de patlama! İsrail askeri ağır yaralandı
Yayınlanma:
İsrail tarafından sınırları defalarca ihlal edilen ve hava saldırıları gerçekleştirilen Suriye’de, bir İsrail askeri, bölgedeki mevzide yaşanan patlama sonucu ağır yaralandı. Patlamanın iç savaştan kalma eski bir mayın olduğu değerlendiriliyor.

Binbaşı rütbesindeki bir İsrail askeri, pazartesi günü Suriye'nin güneyindeki ordu mevzisi yakınında meydana gelen patlamada ağır yaralandı.

İsrail ordusunun patlamanın kaynağını araştırdığı bildirildi. İlk değerlendirmeye göre patlama eski bir Suriye mayını nedeniyle meydana geldi. İsrail merkezli Yedioth Ahronoth’un haberine göre bu hafta sonu Yahudi bayramı Yom Kippur öncesinde karakol hazırlıkları yapan asker, tedavi için tahliye edildi.

HTŞ VE İSRAİL GÖRÜŞÜYOR

İsrail ordusu, Suriye'ye yönelik hukuksuz ihlallerini sürdürüyor. Öte yandan son haftalarda Suriye'deki HTŞ yönetimi ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması imzalanması için çabalar sürüyor.

HTŞ lideri Şaraa ‘İsrail’den korkuyoruz’ demişti: Dünya Yahudi Kongresi başkanıyla görüştüğü ortaya çıktıHTŞ lideri Şaraa ‘İsrail’den korkuyoruz’ demişti: Dünya Yahudi Kongresi başkanıyla görüştüğü ortaya çıktı

HTŞ ve İsrail, BM Genel Kurulu öncesinde hızlandırılan ve ABD'nin arabuluculuğunda Bakü, Paris ve Londra'da aylarca süren görüşmelerin ardından, son haftalarda anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşmaya yaklaştı.

SÜVEYDA TALEBİ ANLAŞMALARI ZORA SOKTU

Paris'teki görüşmelerde İsrail, Süveyda’ya karayolu koridoru talep etmişti, ancak HTŞ bu talebi Suriye'nin egemenliğine tecavüz gerekçesiyle reddetmişti. Rapora göre, İsrail görüşmelerin ilerleyen aşamalarında talebini yineledi.

İsrail Suriye’ye girdi! HTŞ lideri Şara ‘korkuyoruz’ demiştiİsrail Suriye’ye girdi! HTŞ lideri Şara ‘korkuyoruz’ demişti

Haber ajansına konuşan bir Suriye kaynağı ve bir Washington kaynağı, İsrail'in talebini yinelemesinin bu hafta anlaşmanın açıklanması planlarını bozduğunu söyledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
Güllü'nün patronundan şok iddia! "Görmemesi gereken bir şey gördü"
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Dünya
Son dakika | Beyaz Saray'dan Gazze'de anlaşma açıklaması
Son dakika | Beyaz Saray'dan Gazze'de anlaşma açıklaması
Türk donanması Sumud Filosu’na eşlik etmeye başladı
Türk donanması Sumud Filosu’na eşlik etmeye başladı