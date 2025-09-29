HTŞ lideri Şaraa ‘İsrail’den korkuyoruz’ demişti: Dünya Yahudi Kongresi başkanıyla görüştüğü ortaya çıktı

HTŞ lideri Şaraa ‘İsrail’den korkuyoruz’ demişti: Dünya Yahudi Kongresi başkanıyla görüştüğü ortaya çıktı
Yayınlanma:
Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre Şam’daki geçici HTŞ yönetiminin lideri el Şaraa, BM Genel Kurulu kapsamında gittiği New York’ta Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder ile görüştü. Görüşme Şaraa’nın İsrail ile güvenlik anlaşması istediğini ve “İsrail’den korktuklarını” açıkladığı hafta gerçekleşti.

Suriye’de devlete ait Alikhbaria, televizyonunun aktardığına göre Suriye'deki geçici HTŞ yönetiminin lideri el Şaraa’nın BM Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiği New York’ta pazar günü Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder ile görüştüğü öğrenildi.

İsrail Suriye’ye girdi! HTŞ lideri Şara ‘korkuyoruz’ demiştiİsrail Suriye’ye girdi! HTŞ lideri Şara ‘korkuyoruz’ demişti

Görüşme HTŞ liderinin İsrail’le güvenlik anlaşmasını istediklerini söylemesinin ve “Biz İsrail’den korkuyoruz onlar bizden değil. Endişeli olan biziz” açıklamasının ardından gerçekleşti.

hts-lideri-sara-ve-wjc-baskani-lauder-2.jpg
HTŞ lideri el Şaraa ve Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder

'DİPLOMATİK İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLDÜ'

Görüşmenin, Tel-Aviv ve Şam arasında güvenlik anlaşması için görüşmeler devam ederken, Suriye-İsrail diplomatik ilişkilerinin son gelişmeleri üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.

ABD'nin Suriye Büyükelçisi'ne göre, bir anlaşmaya yakında varılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU

Öte yandan İsrail merkezli Yedioth Ahronoth’a göre Şaraa, 21 Eylül'de New York'ta Suriye Yahudi cemaatinin üyeleriyle bir araya geldi. Etkinliğe katılanlar, İsrail'in gündeme gelmediğini iddia etti.

HTŞ lideri Şara itiraf etti: İsrail'den korkuyoruzHTŞ lideri Şara itiraf etti: İsrail'den korkuyoruz

‘İSRAİL’DEN KORKUYORUZ’

Şaraa, ayrıca BM Genel Kurulu'nda konuşma yapmasından bir gün önce olan 23 Eylül’de, New York'ta Orta Doğu Enstitüsü'nün düzenlediği bir konferansa katıldı. Şara, İsrail ile bir güvenlik anlaşması yapılmazsa bölgedeki istikrarsızlığın devam edeceği uyarısında bulunurken “İsrail'e sorun çıkaran biz değiliz. Biz İsrail'den korkuyoruz” demişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Dünya
Havalimanında kriz: Sistem gitti yolcular kaldı
Havalimanında kriz: Sistem gitti yolcular kaldı
Netanyahu bugün Beyaz Saray’a geliyor! Trump: İlk kez hepimiz özel bir şey için hazırız
Netanyahu bugün Beyaz Saray’a geliyor! Trump: İlk kez hepimiz özel bir şey için hazırız