HTŞ lideri Şaraa ‘İsrail’den korkuyoruz’ demişti: Dünya Yahudi Kongresi başkanıyla görüştüğü ortaya çıktı

Suriye’de devlete ait Alikhbaria, televizyonunun aktardığına göre Suriye'deki geçici HTŞ yönetiminin lideri el Şaraa’nın BM Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiği New York’ta pazar günü Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder ile görüştüğü öğrenildi.

İsrail Suriye’ye girdi! HTŞ lideri Şara ‘korkuyoruz’ demişti

Görüşme HTŞ liderinin İsrail’le güvenlik anlaşmasını istediklerini söylemesinin ve “Biz İsrail’den korkuyoruz onlar bizden değil. Endişeli olan biziz” açıklamasının ardından gerçekleşti.

HTŞ lideri el Şaraa ve Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder

'DİPLOMATİK İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLDÜ'

Görüşmenin, Tel-Aviv ve Şam arasında güvenlik anlaşması için görüşmeler devam ederken, Suriye-İsrail diplomatik ilişkilerinin son gelişmeleri üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.

ABD'nin Suriye Büyükelçisi'ne göre, bir anlaşmaya yakında varılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU

Öte yandan İsrail merkezli Yedioth Ahronoth’a göre Şaraa, 21 Eylül'de New York'ta Suriye Yahudi cemaatinin üyeleriyle bir araya geldi. Etkinliğe katılanlar, İsrail'in gündeme gelmediğini iddia etti.

‘İSRAİL’DEN KORKUYORUZ’

Şaraa, ayrıca BM Genel Kurulu'nda konuşma yapmasından bir gün önce olan 23 Eylül’de, New York'ta Orta Doğu Enstitüsü'nün düzenlediği bir konferansa katıldı. Şara, İsrail ile bir güvenlik anlaşması yapılmazsa bölgedeki istikrarsızlığın devam edeceği uyarısında bulunurken “İsrail'e sorun çıkaran biz değiliz. Biz İsrail'den korkuyoruz” demişti.