İsrail Suriye’ye girdi! HTŞ lideri Şara ‘korkuyoruz’ demişti

Yayınlanma:
HTŞ lideri el Şara'nın bu haftaki New York ziyaretinde "İsrail'den korkuyoruz. Endişeli olan biziz onlar değil" demesinin ardından İsrail Suriye'nin Kuneytra iline baskın düzenledi.

Suriye’ye yönelik hukuksuz şekilde saldırı ve baskınlar düzenleyen İsrail ordusunun, bugün Kuneytra iline bağlı Sayda köyüne girdiği öğrenildi. İşgalci askerlerin burada, yardım dağıtma iddiasıyla köy halkına zorla anket yaptırmaya çalıştığı aktarıldı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, İsrail ordusuna ait 15 araçtan oluşan bir askeri birliğin, Kuneytra'nın Sayda köyüne baskın düzenlediği belirtildi.

KÖY HALKI REDDETTİ

Haberde, İsrail askerlerinin yardım dağıtımı bahanesiyle köy halkına zorla anket yaptırmaya çalıştığı ancak köy halkının bu girişimi reddettiği ve İsrail'den herhangi bir yardım kabul etmediği aktarıldı.

REJİM DEĞİŞTİ İSRAİL SALDIRILARA BAŞLADI

İsrail, son olarak Beşar Esad yönetimindeki Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine saldırılar düzenliyor. Tel Aviv yönetimi eş zamanlı olarak ülkenin güneyindeki Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

Geçici yönetimin lideri Şara, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinden bu yana İsrail ordusunun Suriye’ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400’ü aşkın baskın gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

israil-suriyeye-baskin-duzenledi-2.jpg
Şam'daki geçici HTŞ yönetiminin lideri el Şara

‘İSRAİL’DEN KORKUYORUZ’

Suriye’deki geçici HTŞ yönetiminin lideri el Şara, New York'ta bir konferansa katıldı.

Şara, İsrail ile bir güvenlik anlaşması yapılmazsa bölgedeki istikrarsızlığın devam edeceği uyarısında bulunurken “İsrail'den korktuklarını” söyledi.

"İsrail'e sorun çıkaran biz değiliz. Biz İsrail'den korkuyoruz. Endişeli olan biziz, onlar değil”

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

