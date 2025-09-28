İdlib'te patlama: En az 1 ölü

İdlib'te patlama: En az 1 ölü
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Suriye'nin İdlib kentinde bir dronun uçuşuyla eş zamanlı şekilde patlama yaşandığı ve en az bir kişinin öldüğü bildirildi. Bölgedeki kaynaklar alandan dumanların yükseldiğini bildiriyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından kısa bir süre önce İdlib'in güney kırsalındaki Al-Tamana bölgesinde, koalisyon güçlerine bağlı olduğu düşünülen bir insansız hava aracının uçuşuyla eşzamanlı olarak bilinmeyen bir patlama duyulduğu aktarıldı.

Bilgiye göre, saldırı sonucunda en az bir kişi hayatını kaybetti. Hedef alınan yerden dumanlar yükseldiği bildirildi.

Saldırıda ölen kişinin kimliği henüz açıklanmadı. Ancak yerel kaynaklar bir IŞİD yöneticisine yönelik suikast olabileceğini aktarıyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Henüz doğrulanmasa da Suriye medyası saldırının Hashem Raslan isimli eski IŞİD komutanına yönelik olduğunu belirtiyor.

28-eylul-2025-idlibte-patlama1.png
İdlib'te yaşanan patlamanın ardından bölgeden ilk görüntüler

MÜHİMMATIN FOTOĞRAFI DRON SALDIRISINI DOĞRULADI

Sosyal medyada paylaşılan, bölgedeki patlamanın sebep olduğu mühimmatın fotoğrafının ardından saldırının ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirildiği doğrulandı.

28-eylul-2025-idlib-muhimmat.jpeg
Patlama bölgesinden aktarılan mühimmat fotoğrafı

HAVALİMANININ YAKININDA PATLAMA DUYULMUŞTU

Patlama, bölgede yoğun dron uçuşlarının devam ettiği süreçte, İdlib'in güney kırsalında devam eden gerilimler sürerken meydana geldi.

Halep'te havalimanı yakınında dron saldırısıHalep'te havalimanı yakınında dron saldırısı

17 Eylül'de, Halep Uluslararası Havalimanı yolunda bilinmeyen bir araba patlaması duyulmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

