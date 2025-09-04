Son Dakika | Halep'te havalimanı yakınında dron saldırısı
Son dakika... Suriye'deki Halep Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir araç dron saldırısıyla hedef alındı. ABD liderliğindeki koalisyon tarafından gerçekleştirdiği ve IŞİD'e yönelik olduğu öne sürüldü. Buna göre havalimanına giden üst düzey bir IŞİD lideri hedef alındı. Ayrıca araçtaki 2 kişinin öldüğü öğrenildi.
Suriye Devlet Ajansı SANA, olayı “bir dronun Halep Uluslararası Havalimanı’na giden sivil bir aracı hedef alması” olarak tanımladı. Ancak saldırının arkasında kimin olduğuna dair bir bilgi verilmedi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Halep'te üst düzey IŞİD yöneticisine yönelik olduğu iddia edilen ve 2 kişinin öldüğü dron saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde hedef alınan aracın alevler içinde kaldığı gözüküyor.
