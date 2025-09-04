Son Dakika | Halep'te havalimanı yakınında dron saldırısı

Son dakika... Suriye'deki Halep Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir araç dron saldırısıyla hedef alındı. ABD liderliğindeki koalisyon tarafından gerçekleştirdiği ve IŞİD'e yönelik olduğu öne sürüldü. Buna göre havalimanına giden üst düzey bir IŞİD lideri hedef alındı. Ayrıca araçtaki 2 kişinin öldüğü öğrenildi.

