ABD'den Suriye'ye yeni asker konuşlandırması
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Suriye’nin kuzey ve doğusunda bulunan ABD üssüne Washington yönetimi tarafından asker, silah ve teçhizat gönderildiğini açıkladı.

SOHR kaynakları, ABD ordusuna ait kargo uçağının SDG/YPG kontrolünde bulunan bölgedeki ABD üssü Kharab Al-Jir askeri üssüne indiğini açıkladı.

Gözlemevi kaynaklarının edindiği bilgilere göer uçakta askeri teçhizat, silah ve ABD askerleri taşınıyordu.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI ARTIYOR

Bu kapsamda ABD'nin pazartesi günü yaptığı sevkıyatın ardından Suriye'deki Washington varlığının son dönemdeki artışı devam etti.

SOHR tarafından kendi kaynaklarına dayandırılan bilgiler kapsamında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çarşamba sabahı, bir Amerikan kargo uçağı, SDG/YPG’nin kontrolündeki El-Haseke'nin kuzeyindeki Rumailan kırsalındaki ABD’ye ait Kharab Al-Jir askeri üssüne indi.

Uçak, Suriye'nin kuzey ve doğusunda ABD'nin askeri varlığının yeni bir güçlendirilmesi kapsamında silah ve askeri teçhizatın yanı sıra ABD askerlerini de taşıyordu.

1 EYLÜL'DE DE BENZER TESLİMAT YAPILDI

1 Eylül'de Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, “Uluslararası Koalisyon” güçlerine ait, Hamrat ve Bradley zırhlı araçları da dahil olmak üzere askeri araçlarla yüklü 24 kamyondan oluşan yeni bir askeri konvoyun, Irak'ın Kürdistan bölgesinden Al-Waleed geçişinden Suriye topraklarına girişini gözledi.

Suriye Gözlemevi kaynaklarına göre, konvoy, koalisyonun Suriye'nin kuzey ve doğusundaki üslerine askeri ve lojistik takviye gönderme operasyonlarının devam ettiği bir ortamda, Hasaka'nın kuzeyindeki Qasrak askeri üssüne doğru yola çıktı."

BARRACK YPG PKK DEĞİL DEMİŞTİ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bu hafta yaptığı bir değerlendirmede “PKK–YPG meselesi... Burada herkesin farklı bir haritası var. Kuzey ve Doğu Suriye'deki yapı (YPG/SDG) PKK ile artık bağlantısı kalmamış başka bir yapı. SDG ve YPG IŞİD'e yönelik harekatta müttefiklerimizdi.” dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

