ABD heyeti SDG/YPG lideri Abdi ile görüştü

ABD heyeti SDG/YPG lideri Abdi ile görüştü
Yayınlanma:
ABD’de Senato Dış İlişkiler komitesi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack Suriye ziyareti kapsamında HTŞ lideri el Şara ve SDG/YPG lideri Mazlum Abdi ile görüştü. Görüşmelerde SDG/YPG’nin Suriye entegrasyonuna ilişkin yol haritasının görüşüldüğü duyuruldu.

ABD'nin senatörlerden oluşan ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack tarafından başkanlık edilen Senato Dış İlişkiler Komitesi Suriye ziyareti kapsamında SDG/YPG lideri Mazlum Abdi ile görüştü. Görüşmede SDG/YPG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna ilişkin detaylar görüşüldü.

SDG/YPG ENTEGRASYONUNA ABD'DEN DESTEK

Önce Şam'da geçici HTŞ yönetiminin lideri el Şara ile görüşen heyet daha sonra Abdi ile görüştü. Senato Dış İlişkiler Komitesinin ziyarete ilişkin yayımladığı bilgilendirme yazısına göre görüşmede ABD’nin Suriye ordusuna entegrasyon sürecinde SDG/YPG’ye desteği bildirildi. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi Jeanne Shaheen, Abdi ile sürecin yol haritasını tartıştıklarını duyurdu.

SDG/YPG tarafından ise henüz görüşmeye ilişkin bir duyuru yapılmadı.

HEM ABDİ HEM ŞARA İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Ziyaret, Suriye'de hükümete bağlı güçler tarafından Süveyda ve kıyı kesimlerinde Dürzi ve Alevilere yönelik katliamların ardından bölgesel ve uluslararası zorluklarla mücadele etme yönündeki çağrının yenilenmesi sürecinde gerçekleşti.

Ziyaret sırasında heyet iki ayrı toplantı gerçekleştirdi: ilki Mazloum Abdi, ikincisi el Şara ile. Her iki toplantı da bölgedeki siyasi ve güvenlik gelişmeleri, istikrarı destekleme yolları ve terörle mücadele çabalarının güçlendirilmesine odaklandı.

Mazlum Abdi'den Ankara'ya mesaj: Hiçbir zaman tehdit olmadıkMazlum Abdi'den Ankara'ya mesaj: Hiçbir zaman tehdit olmadık

SDG ve Şam arasında ‘tek ordu’ tartışmaları sürüyor: Mazlum Abdi: Türkiye’nin görüşmelerde rolü yokSDG ve Şam arasında ‘tek ordu’ tartışmaları sürüyor: Mazlum Abdi: Türkiye’nin görüşmelerde rolü yok

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

