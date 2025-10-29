Sudan'da dehşet görüntüleri! Sivilleri hedef aldılar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile Hızlı Destek Kuvvetlerinin (RSF) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde RSF'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, RSF'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar RSF mensuplarının paylaştığı videolara yansıdı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, Sudan'daki son gelişmeleri derin endişeyle takip ettiği ve konuyla ilgili Arap Birliği tarafından yapılan açıklamada yer alan hususlara katıldığı belirtilerek, "Hızlı Destek Kuvvetlerinin kontrolüne geçen Faşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz" denildi.

"SİVİLLER HEDEF ALINDI"

Avrupa Birliği (AB), Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehrinin ülkede 30 ayı aşkın süredir orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından ele geçirilmesinin, bölgede halihazırda vahim olan insani durumu daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib'in Sudan'daki gelişmeler hakkındaki değerlendirmelerine yer verildi.

Kallas Lahbib, Sudan'daki sivillerin hedef alındığını belirterek, "Darfur'un başkenti Faşir şehrinin RSF tarafından ele geçirilmesi, savaşta tehlikeli bir dönüm noktası teşkil ediyor ve zaten vahim olan insani durumu daha da kötüleştirme tehdidinde bulunuyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Faşir'deki çatışmaların azaltılmasını talep eden 2736 sayılı kararı doğrultusunda tüm taraflara gerilimi azaltma ve Cidde Bildirgesi uyarınca yükümlülüklerini uygulama çağrısı yapan iki AB yetkilisi, RSF'nin kontrol ettiği bölgelerde sivilleri koruma sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

Kallas ve Lahbib, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olanların hesap vermesine yönelik çabaları desteklediklerini, AB'nin, bölgede çatışan taraflarla ve uluslararası ortaklarla müzakere masasına oturulması için irtibat halinde olduğunu aktardı.

DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI