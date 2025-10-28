Dışişleri Bakanlığı'ndan RSF açıklaması: Kınıyoruz

Yayınlanma:
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da Hızlı Destek Güçleri’nin (RSF) kontrolüne geçen El Feşir şehrinde sivillere yönelik şiddet eylemlerini kınayan bir açıklama yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sudan'daki son gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtilerek, "Hızlı Destek Güçleri’nin (RSF) kontrolüne geçen El Feşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın El Faşir şehrinde yaşanan gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

"ÇATIŞMALAR DERHAL SONA ERDİRİLMELİ"

Açıklamada, "Sudan’daki son gelişmeleri derin endişeyle takip ediyor ve konuyla ilgili olarak Arap Ligi tarafından yapılan açıklamada yer alan hususlara katılıyoruz. Hızlı Destek Güçleri’nin (RSF) kontrolüne geçen El Feşir şehrinde sivillere karşı işlenen zulmü şiddetle kınıyoruz. El Feşir şehri ve çevresindeki çatışmaların derhal sona erdirilmesi, masum sivillere yönelik saldırıların durdurulması, güvenli geçiş olanağı sağlanması ve insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısında bulunuyoruz. Sudan’ın birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik açık desteğimizi yineliyor ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için diyaloğun önemini vurguluyoruz" denildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

