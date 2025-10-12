Sudan 57 sivilin öldürüldüğü saldırıyı kınadı

Sudan Geçici Egemenlik Konseyi yaptığı açıklamada, RSF'yi El Fasher'deki yerinden edilmiş kişilerin kamplarını ve barınaklarını “kasten hedef almakla” suçladı ve saldırıları “BM Güvenlik Konseyi kararlarına açık bir meydan okuma” olarak nitelendirdi.

Açıklamada, “Bu suçlar, Sudan'a bu milisleri ortadan kaldırmak, liderlerini sorumlu tutmak ve masum sivillere karşı işledikleri bu suçlarda onlara destek ve yardım sağlayanları adalete teslim etmek için uluslararası iradenin gerekliliğini ortaya koymaktadır” ifadesi yer aldı.

57 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Cumartesi günü Sudan Dışişleri Bakanlığı, RSF'nin drone saldırıları sonucu El Fasher'deki geçici bir barınakta 57 sivilin öldüğünü bildirdi. RSF şu ana kadar drone saldırıları ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

SAVAŞ ŞİDDETİNİ ARTIRIYOR

Mayıs 2024'ten bu yana El Fasher'de Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ve müttefik güçler ile RSF arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor ve son günlerde çatışmalar yoğunlaşıyor.

ÇATIŞMA KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Nisan 2023'te patlak veren SAF ve RSF arasındaki çatışma, on binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden olarak ülkenin insani krizini derinleştirdi.