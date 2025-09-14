Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri enerji altyapısını hedef aldı

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu sabah isyancı milisler (HDK) intihar saldırısı niteliğinde yıkım getiren İHA'lar gönderdi. Bu saldırılar, Sudan halkının yaşamıyla doğrudan bağlantılı altyapıyı hedef alarak, sivil tesisleri ve altyapı kuruluşlarını sistematik şekilde yok etmeyi amaçlıyor.”

‘SİCİLE EKLENEN YENİ İHLALLER’

Beyaz Nil eyaletindeki Um Debakir elektrik santrali, yakıt depoları ve sivil Kinana Havaalanı'nın sabah erken saatlerde saldırıya uğradığı belirtilen açıklamada, bu "suç saldırısının" ve öncesinde düzenlenen saldırıların, HDK tarafından işlenmiş "savaş suçları ve insanlığa karşı suçların uzun siciline eklenen yeni ihlaller" olduğu vurgulandı.

‘SUDAN HALKINA YÖNELİK’

Açıklamada, "Bu yöntem, bölgesel ve uluslararası düzeydeki şüpheli sessizlik ortamında söz konusu terörist milisin bir alışkanlığı haline gelmiştir" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada ayrıca, 15 Nisan 2023'ten beri devam eden bu savaşın "Sudan halkına yönelik" olduğuna vurgu yapıldı.

SUDAN’DAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçmişti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK ülkenin batısına yönelmişti.