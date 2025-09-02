Sudan’da heyelan köyü yuttu: Sadece 1 kişi hayatta kaldı

Sudan’da heyelan köyü yuttu: Sadece 1 kişi hayatta kaldı
Yayınlanma:
Sudan’da isyancı Sudan Kurtuluş Hareketi grubu Darfur bölgesindeki Marra dağlarındaki bir köyün yerle bir ettiğini açıkladı. Uluslararası yardım kuruluşlarından cesetlerin çıkarılması için yardım istedi.

Yapılan açıklamada, heyelanın pazar günü şiddetli yağmurların ardından meydana geldiğini ve uzak Marra dağlarındaki Tarasin köyünü yerle bir ettiğini belirtti. Açıklamada, köyden sadece bir kişinin hayatta kaldığı da eklendi.

BM’DEN YARDIM İSTENDİ

Bölgenin bazı kısımlarını kontrol ettiğini iddia eden grup, cesetlerin çıkarılması için Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşlarından yardım istedi.

Diğer bölgesel yetkililer veya uluslararası yardım kuruluşları tarafından ölü sayısına ilişkin bir doğrulama yapılmadı.

gz0qd6gx0aasdzz.jpg
Heyelandan önce köyün bulunduğu bölge

SUDAN İÇ SAVAŞI

Sudan, Nisan 2023'ten bu yana iç savaşın içinde ve Sudan ordusu ile Hızlı Destek Güçleri (R.S.F.) olarak bilinen paramiliter grup arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Çatışma, milyonlarca insanın güvenli bir yer bulmak için evlerini terk etmesine neden olarak dünyanın en büyük insani felaketini tetikledi.

10 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler'e göre, Sudan'da yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve milyonlarcası komşu ülkelere gitti.

Yerinden edilenlerin çoğu, heyelanın meydana geldiği Marra dağlarına sığınmıştı. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü temmuz ayında, bölgedeki bazı kasabalarda insani durumun “son derece vahim” olduğunu açıklamıştı.

Af Örgütü: Birleşik Arap Emirlikleri Sudan’da silah ambargosunu deliyorAf Örgütü: Birleşik Arap Emirlikleri Sudan’da silah ambargosunu deliyor

BAE Sudan'ın kararını tanımadığını açıkladıBAE Sudan'ın kararını tanımadığını açıkladı

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

