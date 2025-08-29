Son Dakika | İsrail'in Gazze şehrine saldırısı başladı

İsrail ordusu Gazze Şehri'nin dış mahallelerinde “büyük bir güçle” operasyon yürüttüğünü açıkladı.

Bu sabah, ordu tüm bölgenin savaş bölgesi ilan edildiğini ve Gazze şehrine yardım ulaştırılması için savaşta insani yardım amaçlı ateşkesin durdurulduğunu duyurdu.

IDF'nin Arapça sözcüsü Avichay Adraee, tarafından yapılan açıklamada askerlerin “savaşın sonraki aşamalarına hazırlık olarak Hamas'a karşı güçlü saldırılar” başlattığını söyledi:

“Artık beklemiyoruz ön operasyonlara ve Gazze Şehri'ne yönelik saldırının ilk aşamalarına başladık ve şu anda şehrin dış mahallelerinde büyük bir güçle operasyon yürütüyoruz. Saldırıları yoğunlaştıracağız ve tüm rehineleri geri getirip Hamas'ı askeri ve siyasi olarak ortadan kaldırana kadar tereddüt etmeyeceğiz.”

GAZZE ŞERİDİ'NİN TAMAMININ İŞGALİ HEDEFLENİYOR

İsrail'de güvenlik kabinesi, ordudan ve kabine içinden gelen itirazlara karşın, Gazze'de yürütülen soykırım kapsamındaki işgalin genişletilmesini öngören planı onayladı. Plan kapsamında Hamas'ın yönetiminde olan ve milyonlarca Filistinli'nin yaşadığı Gazze şehrinin kontrolünün ele alınması amaçlanıyor.

Planda başarılı olunması halinde Netanyahu yönetimi bölgeye yeni bir yönetim yerleştirecek. Başbakan Binyamin Netanyahu da plan kapsamında nihai hedefin Gazze Şeridi'nin tamamının işgali olduğunu söylemişti.

BM: 1 MİLYONA YAKIN FİLİSTİNLİ ZORLA YERİNDEN EDİLECEK

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırım kapsamındaki Gazze kentine yönelik işgal planı nedeniyle 1 milyona yakın Filistinlinin yeniden zorla yerinden edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

İSRAİL 63 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail 7 Ekim 2023'ten beri Filistinlilere yönelik yürüttüğü soykırım kapsamında 63 binden fazla Filistinliyi öldürdü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine dayanan bu sayı, enkaz altında kalan ve cansız bedenine ulaşılamayan Filistinlileri içermiyor.

