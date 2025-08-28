Son Dakika | İsrail kabinesi Batı Şeria'nın kısmi ilhakını görüşecek

Son Dakika | İsrail kabinesi Batı Şeria'nın kısmi ilhakını görüşecek
Son dakika... İsrail basınında yer alan habere göre Başbakan Binyamin Netanyahu kabinesinin Pazar günü Batı Şeria'nın belirli bölgelerini ilhak etmeyi görüşmesi bekleniyor. Gelişme İsrail'in tartışmalı E1 hukuksuz yerleşim planına tekrar başlayacağını açıklamasının ardından yaşandı.

İsrailli Channel 12'nin haberine göre pazar günü konunun kabinede görüşülecek olmasına karşın konuyla ilgili bir oylama beklendiğine dair herhangi bir işaret olmadığı belirtildi. Başbakanlık, Pazar günü yapılan görüşme veya kabinenin gündemindeki konular hakkında yorum talebine yanıt vermedi.

Yedioth Ahronoth gazetesi perşembe sabahı, Netanyahu'nun Batı Şeria'daki işgal kapsamındaki ilhak konusunda üst düzey bakanlarla kapalı kapılar ardında görüşmeler yaptığını bildirdi.

ÖNCEKİ DENEMELERDEN SONUÇ ALINAMADI

Netanyahu bu toplantıda Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve Kabine Sekreteri Yossi Fuchs gibi yetkililerle bir araya geldi.

İsrail hükümeti geçmişte benzer adımları defalarca değerlendirmiş ancak sonuç alamamıştı.

Dermer'in ilhakı açıkça desteklediği ve "asıl meselenin hangi bölgeler olduğu" vurgulandığı bildirildi.

BATI ÜLKELERİNİN FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI ÖNCESİ BASKI VURGUSU

İktidar partisi Likud Milletvekili Avichai Boaron, bu hafta İbranice bir radyo röportajında, "İsrail halkının" Batı Şeria'nın ilhakını istediğini ve bunun, Fransa ve diğer Batılı müttefiklerin Filistin devletini tanıma sözü verdiği Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile "paralel" olarak gerçekleşeceğini söyledi.

Smotrich, Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock ve Adalet Bakanı Yariv Levin gibi bazı kabine bakanlarının da BM Genel Kurulu öncesinde bu adımın atılması için baskı yaptığı söyleniyor.

İsrail Meclisi (Knesset) geçen ay Batı Şeria'nın ilhakı lehinde bağlayıcı olmayan bir önergeyi 71'e karşı 13 oyla kabul etmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

