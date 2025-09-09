İsrail'den Gazze'de ateşkes açıklaması

İsrail'den Gazze'de ateşkes açıklaması
Yayınlanma:
Güncelleme:
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar Hırvatistan ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisi ve güvenlik kabinesinin belirlediği ilkeler doğrultusunda Gazze'deki savaşı sona erdirmek istediğini söyledi.

İsrail basınının bildirdiğine göre İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Zagreb'de Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenković ile bir araya geldi. Burada açıklama yapan Saar, Trump'ın önerileri doğrultusunda Gazze'de savaşı sona erdirmek istediklerini belirtti.

'TRUMP'IN ÖNERİSİNE GÖRE SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYORUZ'

Görüşmeden sonra gazetecilere konuşan Saar, Gazze'deki duruma değinerek, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisi ve güvenlik kabinesinin belirlediği ilkeler doğrultusunda Gazze'deki savaşı sona erdirmek istediğini söyledi.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas'a son uyarım" diyerek yaptığı bir açıklamada iki tarafa da savaşı bitirmek için genel şartları içeren bir mesaj yolladığını, İsrail tarafının bunu kabul ettiğini söylemişti. Hamas'ın da teklifi kabul etmesi gerektiğini söyleyen Trump bütün rehinelerin serbest bırakılmasını istemişti.

Daha sonra Macaristan'ı ziyaret eden Saar, Trump'ın bu teklifini kabul ettiklerini duyurmuştu.

İsrailli Bakandan 'Gazze' açıklaması: Bugün de vuracağız!İsrailli Bakandan 'Gazze' açıklaması: Bugün de vuracağız!

ABD'den Gazze'de ateşkes hamlesi: Hamas 'hazırız' İsrail 'ciddi şekilde düşünüyoruz' dediABD'den Gazze'de ateşkes hamlesi: Hamas 'hazırız' İsrail 'ciddi şekilde düşünüyoruz' dedi

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

