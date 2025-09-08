İsrailli Bakandan 'Gazze' açıklaması: Bugün de vuracağız!

İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarını genişletmeye hazırlandığını belirterek bugün kente şiddetli saldırılar düzenleyecekleri yönünde tehditte bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarını genişletmeye hazırlandığını belirterek bugün kente şiddetli saldırılar düzenleyecekleri yönünde tehditte bulundu.

Katz, sosyal medya platformu X'ten hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki çok katlı binalara ve diğer yapılara yeni saldırılar düzenleyeceklerini söyledi.

Hamas'tan İsrailli esirleri ve silahlarını bırakmalarını isteyen Katz, "Yoksa Gazze ve siz yok edileceksiniz" şeklinde tehdit etti.

Katz, dün Gazze kentinde 50 binayı tamamen, 100 binayı kısmen yıkan İsrail ordusunun saldırıları genişletmek için hazırlık yaptığını aktardı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

ÇOK KATLI BİNALAR HEDEF ALINIYOR

İsrail, Gazze kentini işgal planı kapsamında son 3 gündür başta çok katlılar olmak üzere Filistinlilerin yaşadığı binaları yerle bir ediyor. Bu bağlamda 5 Eylül'de "Müşteha", 6 Eylül'de "Es-Susi" ve dün de "Er-Ru'ya" isimli çok katlı binalar havaya uçurulmuştu.

Yüzlerce Filistinlinin yaşadığı bu çok daireli binalara düzenlenen saldırılarda çevredeki çadırlar ve binalar da zarar görüyor. Böylelikle Filistinliler güneye sürülmeye çalışılıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze kentini işgal için yürüttükleri saldırılarını şiddetlendireceklerini belirterek kentteki 100 bin Filistinliyi zorla yerinden ettiklerini ifade etmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

