ABD'den Gazze'de ateşkes hamlesi: Hamas 'hazırız' İsrail 'ciddi şekilde düşünüyoruz' dedi

ABD'den Gazze'de ateşkes hamlesi: Hamas 'hazırız' İsrail 'ciddi şekilde düşünüyoruz' dedi
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarafından Hamas’a ateşkes şartları iletildiğini ve İsrail’in bu şartları kabul ettiğini açıkladı. Hamas barışa hazır olduğunu vurgularken İsrail’in bölgeden tamamen çekilmesini talep etti. İsrailli yetkililer ise teklifin kabul edildiğini söylemedi ancak “ciddi şekilde düşünülüyor” bilgisini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü sosyal medya hesabı üzerinden Hamas’a “son uyarım” olarak nitelendirdiği bir açıklama yayımladı.

Hamas’a ateşkes teklifi iletildiğini söyleyen Trump, “İsrailliler benim şartlarımı kabul etti. Şimdi Hamas için de kabul etme zamanı” dedi. ABD Başkanı, “Hamas’ı kabul etmemenin sonuçları konusunda uyardım. Bu son uyarım, başka uyarı olmayacak!” ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ YETKİLİLER ‘CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞÜNÜYOR’

ABD Başkanı İsrail kabul etti dese de İngiltere merkezli The Guardian’ın haberine göre, İsrailli bir yetkili, Tel Aviv yönetiminin Trump’ın teklifini “ciddi şekilde düşündüğünü” söyledi ancak detay vermedi.

HAMAS BARIŞA HAZIR OLDUĞUNU TEKRAR VURGULADI

Trump’ın paylaşımından sonra bir açıklama yayımlayan Hamas ise aracılar yoluyla ABD tarafından bazı “fikirler” iletildiğini doğruladı. Örgüt, arabulucularla bu fikirler üzerine çalışıldığını söyledi.

Hamas, ayrıca savaşın bittiğini net bir şekilde açıklanması ve İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesi karşılığında bütün rehineleri serbest bırakmaya hazır olduğunu tekrardan vurguladı.

GAZZE’Yİ FİLİSTİNLİ BAĞIMSIZ KOMİTE YÖNETSİN TALEBİ

Hamas tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hamas, halkımıza karşı saldırganlığı durdurmaya yardımcı olacak her inisiyatife açıktır. Savaşı sona erdireceğine dair açık bir beyan, Gazze'den tam çekilme ve Gazze'yi yönetmek üzere Filistinli bağımsız bir heyetten oluşan ve derhal çalışmalarına başlayacak bir komite kurulması karşılığında tüm rehinelerin serbest bırakılmasını görüşmek üzere müzakere masasına oturmaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz.”

‘GAZZE’DE ANLAŞMAYA ÇOK YAKINIZ’

Trump daha sonra Washington’a dönüşünde gazetecilere açıklama yaptı. “Bence Gazze’de bir anlaşmaya çok yakınız” dedi.

Hamas Gazze'de kalıcı ateşkes için şartını açıkladıHamas Gazze'de kalıcı ateşkes için şartını açıkladı

Gazze’ye yardım götüren Sumud Filosu'ndan açıklama geldiGazze’ye yardım götüren Sumud Filosu'ndan açıklama geldi

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Dünya
Son dakika | Kudüs'te silahlı saldırı: Yaralı yerleşimciler var
Son dakika | Kudüs'te silahlı saldırı: Yaralı yerleşimciler var
İsrailli Bakandan 'Gazze' açıklaması: Bugün de vuracağız!
İsrailli Bakandan 'Gazze' açıklaması: Bugün de vuracağız!
Zelenski'den Trump’a beklenmeyen çıkış: Putin’e istediğini verdi çok yazık
Zelenski'den Trump’a beklenmeyen çıkış: Putin’e istediğini verdi çok yazık