Gazze’ye yardım götüren Sumud Filosu'ndan açıklama geldi

Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud filosu, dört farklı ülkeden kalkan teknelerin birleşmesiyle ilerleyişini sürdürüyor.

Barselona’dan denize açılan tekneler, Tunus’tan hareket eden teknelerle uluslararası sularda buluşacak. Daha sonra İtalya ve Yunanistan’dan da teknelerin katılacağı filonun Gazze’ye ulaşmasının bugünden itibaren en az 10 gün sürmesi bekleniyor.

GAZZE’YE YARDIM GÖTÜREN SUMUD FİLOSUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail’in daha önce engellediği yardım gemilerinde de yer alan Sumud Filosu katılımcılarından insan hakları aktivisti Yasemin Acar şunları söyledi:

''Daha önce de Özgürlük Filosu ile ablukayı kırmayı denemiştik. 2024’ün mayıs ayında İstanbul’da gemilerimiz tutuldu, 5 bin 500 tonluk insani yardım götürülemedi. Aynı yıl ağustosta Handala ile tekrar denedik ama yine gidemedik. Ülkeler büyük baskı uyguluyor. Çünkü İsrail ile çalışıyorlar. Sonra Mayıs 2025'te Vicdan gemisiyle çıktık. Malta kıyılarında İsrail iki kez bombaladı. Drone’larla gemimizin ön tarafını vurup kullanılamaz hale getirdiler.

Ertesi gün Madleen gemimiz olduğu için yeniden karar verdik ve ‘İster bombalasınlar, ister tehdit etsinler, biz bu yola çıkacağız’ dedik. Haziranda Madleen gemisiyle Gazze’ye doğru ilerledik ama uluslararası sularda, kıyıya 100 deniz mili kala İsrail bize saldırdı. Teknemize el koydular, bizi zorla İsrail’e götürüp hapse attılar. Bu tamamen bir kaçırma olayıydı ve uluslararası hukuka aykırıydı. Ama İsrail ne hukuka ne insanlığa saygı gösteriyor.

Ben Almanya’da yaşıyorum. Almanya, Fransa, Brezilya ve diğer ülkeler sessiz kaldılar. Malta ise bilerek İsrail’e hava sahasına giriş izni verdi. Vicdan gemisinde 16 kişi vardı, onları hiçe sayarak bombaladılar. Bizi öldürmemelerinin tek nedeni medyanın güçlü ilgisiydi. Dünya konuşuyordu. Yine de bizi hapse attılar. Hapisten çıkar çıkmaz Almanya’ya döndüm ve ertesi gün Sumud Flotillası’nı hazırlamaya başladık.

Bu flotillada dört inisiyatif var: Freedom Flotilla, Smooth Convoy (Tunus’tan), March to Gaza ve Malezya’daki Nusantara. Hep birlikte gemileri hazırladık, bu sefer çok daha fazla gemimiz ve insani yardımımız var. İnşallah çok yakında Gazze’ye ulaşacağız.''