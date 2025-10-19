Afganistan ve Pakistan sınır hattında yaşanan gerilimler yerini çatışmalara bırakmıştı. Afgan yönetiminin talebi üzerine 15 Ekim günü iki ülke arasında 48 saatlik ateşkes sağlanmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YENİ ATEŞKESİ DUYURDU

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğunda sağlanan yeni atşekesi duyurdu.

"TÜRKİYE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Bakanlık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğunda Doha’da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Söz konusu görüşmelere ev sahipliği de yapan Katar’ın çabalarını takdir ediyoruz.

Türkiye, iki kardeş ülke arasında ve bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir."