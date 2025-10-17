Afganistan'ın talebine Pakistan'dan yanıt

Afganistan ile Pakistan sınırında yaşanan gerilimler, geçtiğimiz günlerde yerini çatışmalara bırakmıştı.

Her iki taraftan da kayıpların yaşandığı çatışmalarından Afganistan'ın talebiyle dün 48 saatlik ateşkes ilan edilmişti. Taliban yönetiminin Pakistan ile uzlaşmak için teklif yaptığı iddia edildi.

PAKİSTAN'DAN YANIT

Kabine toplantısında konuşan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Afganistan ile yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafta başında iki taraf arasında yaşanan çatışmaların ardından Afganistan yönetiminin resmi olarak ateşkes talebinde bulunduğunu bildiren Şerif, “48 saatlik geçici ateşkes kararı aldık ve görüşmeler yoluyla meşru şartlarımızı yerine getirmek istiyorlarsa, biz müzakereye hazırız mesajını ilettik. Top onların sahasında” diye konuştu.

“TALİBAN CİDDİYSE GÖRÜŞMELER İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATACAK"

Şerif, geçici ateşkesin gelecekte de sürdürülmesini umduğunu kaydederek, “Taliban ciddiyse görüşmeler için gerekli adımları atacak. Bu sadece zaman kazanmak için yapıldıysa da bunu kabul etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.