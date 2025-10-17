Afganistan'ın talebine Pakistan'dan yanıt

Afganistan'ın talebine Pakistan'dan yanıt
Yayınlanma:
Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan çatışmalarından ardından iki ülke arasında 48 saatlik ateşkes ilan edilmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, artlarının kabul edilmesi halinde Afganistan ile müzakereye hazır olduklarını bildirdi.

Afganistan ile Pakistan sınırında yaşanan gerilimler, geçtiğimiz günlerde yerini çatışmalara bırakmıştı.

Her iki taraftan da kayıpların yaşandığı çatışmalarından Afganistan'ın talebiyle dün 48 saatlik ateşkes ilan edilmişti. Taliban yönetiminin Pakistan ile uzlaşmak için teklif yaptığı iddia edildi.

pakistan-basbakani-sahbaz-serif.jpg

PAKİSTAN'DAN YANIT

Kabine toplantısında konuşan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Afganistan ile yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafta başında iki taraf arasında yaşanan çatışmaların ardından Afganistan yönetiminin resmi olarak ateşkes talebinde bulunduğunu bildiren Şerif, “48 saatlik geçici ateşkes kararı aldık ve görüşmeler yoluyla meşru şartlarımızı yerine getirmek istiyorlarsa, biz müzakereye hazırız mesajını ilettik. Top onların sahasında” diye konuştu.

Son Dakika | Afganistan-Pakistan çatışmasında flaş gelişmeSon Dakika | Afganistan-Pakistan çatışmasında flaş gelişme

“TALİBAN CİDDİYSE GÖRÜŞMELER İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATACAK"

Şerif, geçici ateşkesin gelecekte de sürdürülmesini umduğunu kaydederek, “Taliban ciddiyse görüşmeler için gerekli adımları atacak. Bu sadece zaman kazanmak için yapıldıysa da bunu kabul etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Dünya
MSB'den Şam çıkarması
MSB'den Şam çıkarması
Steve Jobs artık bir madeni para üzerinde!
Steve Jobs artık bir madeni para üzerinde!