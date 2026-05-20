Son dakika | ABD Senatosu’ndan kritik İran kararı! Trump'ı durdurmak için ilk adım atıldı

Kritik oylama, Washington’da İran geriliminin siyaseti böldüğünü açık bir şekilde ortaya koydu.

ABD Senatosu’nda yapılan oylama, Trump’ın İran’a yönelik askeri adımlarını sınırlamayı hedefleyen tasarıyı yeniden gündemin merkezine taşıdı. “Savaş yetkileri” düzenlemesinin Senato Genel Kurulu’nda görüşülmesinin önü açıldı.

Yapılan prosedür oylamasında 50 senatör “evet”, 47 senatör ise “hayır” oyu kullandı. Böylece Trump’ın İran’a karşı askeri güç kullanabilmesi için Kongre onayını zorunlu hale getirmeyi amaçlayan tasarı ilk kez senatodan geçti.

CUMHURİYETÇİLER ARASINDA ÇATLAK

Oylamada bazı Cumhuriyetçi senatörlerin Trump'ı zora sokacak şekilde oy vermesi dikkat çekti. Rand Paul, Susan Collins ve Lisa Murkowski önceki oylamalarda olduğu gibi tasarıya destek verirken, bu kez Bill Cassidy’nin de “evet” oyu kullandı.

Demokrat cephede ise John Fetterman, tasarıya karşı çıkan tek Demokrat senatör oldu. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da yaşanan bu tablo, İran konusunda parti içinde görüş ayrılıklarını gözler önüne serdi.

GÖZLER ŞİMDİ TEMSİLCİLER MECLİSİ’NDE

Senato’daki ilk defa kritik eşiği geçebilen tasarının yasalaşabilmesi için önünde iki oylama daha bulunuyor. Benzer içerikteki bir düzenlemenin Temsilciler Meclisi’nde de gündeme alınması bekleniyor.

Tasarı hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’nden geçerse Beyaz Saray’a gönderilecek.

TRUMP VETO EDEBİLECEK

Ancak Trump’ın düzenlemeyi veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Buna rağmen süreç, Cumhuriyetçi kanatta İran’la olası uzun süreli bir çatışmaya yönelik rahatsızlığın giderek büyüdüğü şeklinde yorumlandı.

1973 tarihli “Savaş Yetkileri Yasası”, ABD başkanlarının savaş kararı alabilmesi için Kongre’yi devreye sokuyor. Yasa ayrıca Kongre onayı olmayan askeri operasyonlarda ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini zorunlu kılıyor. (AA)