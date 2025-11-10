Slovakya’da iki yolcu treni birbirine girdi: 30 yaralı
Yayınlanma:
Slovakya’nın başkenti Bratislava yakınlarında, banliyö hattında seyreden iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 30 kişinin yaralandığı bildirildi.
Slovakya'nın başkenti Bratislava yakınlarında büyük bir tren kazası meydana geldi. Bratislava ile Pezinok arasındaki banliyö hattında seyreden iki yolcu treninin çarpışması sonucu 30 kişi yaralandı.
11 Kasım 1938'de dünya basını ne yazdı: Bir lideri ölümsüz yapan nedir?
KAZADA 30 KİŞİ YARALANDI
Slovakya Polis Teşkilatı, meydana gelen tren kazasında 30 kişinin yaralandığını resmen duyurdu. Yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmezken, kaza nedeniyle demir yolu trafiği iki yönlü olarak tamamen durduruldu.
9'u 5 geçe hayat durdu! Vatandaşlar gözyaşları ile yerlerinden kıpırdamadı
OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI
Slovakya Demir Yolları (ZSSK), kazanın nedenini belirlemek amacıyla olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)