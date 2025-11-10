Slovakya’da iki yolcu treni birbirine girdi: 30 yaralı

Slovakya’nın başkenti Bratislava yakınlarında, banliyö hattında seyreden iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Slovakya'nın başkenti Bratislava yakınlarında büyük bir tren kazası meydana geldi. Bratislava ile Pezinok arasındaki banliyö hattında seyreden iki yolcu treninin çarpışması sonucu 30 kişi yaralandı.

KAZADA 30 KİŞİ YARALANDI

Slovakya Polis Teşkilatı, meydana gelen tren kazasında 30 kişinin yaralandığını resmen duyurdu. Yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmezken, kaza nedeniyle demir yolu trafiği iki yönlü olarak tamamen durduruldu.

OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Slovakya Demir Yolları (ZSSK), kazanın nedenini belirlemek amacıyla olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

