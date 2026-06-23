Senato, Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump’a İran ile yaşanan çatışmalardan Amerikan askeri güçlerini çekmesi çağrısında bulunan bir kararı onayladı.

HUKUKEN BAĞLAYICI DEĞİL AMA SİYASETEN GÜÇLÜ BİR UYARI

Demokratlar, son dönemde hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da Trump’ın savaş yetkilerini sınırlandırmayı hedefleyen girişimlerde bulundu. Bu çabalara son haftalarda bazı Cumhuriyetçi senatörlerin de destek vermesi dikkat çekti.

CNN'in aktardığına göre, karar hukuki bağlayıcılık taşımasa da Kongre’nin İran konusunda daha fazla askeri müdahaleye sıcak bakmadığını gösteren güçlü bir siyasi uyarı niteliği taşıyor. Bu nedenle kararın savaşın devamlılığını nasıl etkileyeceği öngörülemiyor. Hem ülkedeki yurttaşlarından hem de Cumhuriyetçi ittifaklarından istediği desteği göremeyen Trump'ın Senato kararına karşı bir yanıt vermesi ve adım atması bekleniyor.