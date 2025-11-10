Senato anlaşmaya vardı! ABD’de hükümetin açılması için tarih verildi

ABD Senatosu'nda, 40 gündür kapalı olan federal hükümetin yeniden açılması yolunda kritik bir adım atıldı. Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, hükümetin ocak ayı sonuna kadar fonlanmasını sağlayacak geçici bütçe üzerinde uzlaşmaya vardı.

ABD'de hükümet krizi derinleşiyor: Geçici bütçe tasarısına onay çıkmadı

‘ILIMLI’ DEMOKRATLARDAN DESTEK GELDİ

Senato'daki ılımlı Demokrat senatörler Jeanne Shaheen, Maggie Hassan ve Angus King, geçici bütçe tasarısına destek vereceklerini açıkladı. Demokratların, sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılması şartından vazgeçmesi, uzlaşının önünü açan ana faktör oldu. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi John Thune da varılan uzlaşıyı onaylayarak acil oylama çağrısında bulundu.

ABD hükümetinin kapanmasının maliyeti belli oldu

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Pazar akşamı yapılması planlanan oylamada tasarının Senato'dan geçmesi halinde, süreç Temsilciler Meclisi'ne intikal edecek. Buradan da onay alması durumunda tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak. Trump ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hükümetin kapanmasını sona erdirmeye çok yakınız" ifadesini kullanarak sürece olumlu baktığını göstermişti.