Senato anlaşmaya vardı! ABD’de hükümetin açılması için tarih verildi

Senato anlaşmaya vardı! ABD’de hükümetin açılması için tarih verildi
Yayınlanma:
ABD Senatosu'ndaki Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, 40 gün süren hükümet kapanışını sona erdirecek geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı. Tasarının yasalaşması halinde hükümetin ocak sonuna kadar fonlanarak yeniden açılması bekleniyor.

ABD Senatosu'nda, 40 gündür kapalı olan federal hükümetin yeniden açılması yolunda kritik bir adım atıldı. Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, hükümetin ocak ayı sonuna kadar fonlanmasını sağlayacak geçici bütçe üzerinde uzlaşmaya vardı.

ABD'de hükümet krizi derinleşiyor: Geçici bütçe tasarısına onay çıkmadıABD'de hükümet krizi derinleşiyor: Geçici bütçe tasarısına onay çıkmadı

‘ILIMLI’ DEMOKRATLARDAN DESTEK GELDİ

Senato'daki ılımlı Demokrat senatörler Jeanne Shaheen, Maggie Hassan ve Angus King, geçici bütçe tasarısına destek vereceklerini açıkladı. Demokratların, sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılması şartından vazgeçmesi, uzlaşının önünü açan ana faktör oldu. Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi John Thune da varılan uzlaşıyı onaylayarak acil oylama çağrısında bulundu.

ABD hükümetinin kapanmasının maliyeti belli olduABD hükümetinin kapanmasının maliyeti belli oldu

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Pazar akşamı yapılması planlanan oylamada tasarının Senato'dan geçmesi halinde, süreç Temsilciler Meclisi'ne intikal edecek. Buradan da onay alması durumunda tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak. Trump ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hükümetin kapanmasını sona erdirmeye çok yakınız" ifadesini kullanarak sürece olumlu baktığını göstermişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Dünya
Trump belgeseli BBC’yi karıştırdı! Peş peşe istifalar
Trump belgeseli BBC’yi karıştırdı! Peş peşe istifalar
Bratislava'da trenler çarpıştı: Onlarca yaralı
Bratislava'da trenler çarpıştı: Onlarca yaralı