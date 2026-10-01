Seçim öncesi parlamento feshedildi! Bu ülkede oy kullanmak için vatandaş olmak gerekmiyor

Yeni Zelanda’da 7 Kasım’da yapılacak genel seçimler öncesinde parlamento feshedildi. Kararla birlikte ülkede resmi seçim kampanyası süreci de başladı.

54. PARLAMENTO RESMEN FESHEDİLDİ

Yeni Zelanda Parlamentosundan yapılan açıklamada, 54. Yeni Zelanda Parlamentosunun 1 Ekim 2026 sabahı itibarıyla resmen feshedildiği bildirildi. Parlamentonun feshedilmesiyle 7 Kasım’da gerçekleştirilecek genel seçimler için resmi seçim kampanyası süreci de başlamış oldu.

PARTİLER SEÇİM KAMPANYASINA BAŞLADI

Ülkede iktidardaki Ulusal Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisi başta olmak üzere çok sayıda siyasi parti, seçim sürecinde kampanya yürütecek.

HÜKÜMET KOALİSYONLA KURULUYOR

Yeni Zelanda’da “Karma üyeli nispi temsil” olarak adlandırılan seçim sistemi uygulanıyor. Hükümetler ise genellikle iki veya üç siyasi partinin koalisyonuyla kuruluyor. Ülkede 18 yaşını dolduran vatandaşların yanı sıra hayatlarının herhangi bir döneminde aralıksız 12 ay boyunca Yeni Zelanda’da kalan kişiler de seçimlerde oy kullanabiliyor. (AA)