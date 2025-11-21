Sarhoş adam yanlış eve girdi! Ailenin başına gelenler korku filmlerini aratmadı

Yayınlanma:
İngiltere'de 11 yaşındaki bir çocuk, gece yarısı uyandığında yatak odasında tanımadığı bir adamı cips yerken görünce hayatının şokunu yaşadı. Sarhoş olduğu anlaşılan adamın, yanlışlıkla eve girdiği ve odaları dolaştığı ortaya çıktı. Çocuğun gösterdiği inanılmaz cesaret sayesinde hırsız evden çıkarılırken, olay ailede büyük bir korku yarattı.

Olay, 22 Ekim gecesi sabaha karşı saat 3 sularında Liverpool yakınlarındaki bir evde meydana geldi. 11 yaşındaki çocuk, odasında bir sesle uyandığında, elinde cips paketiyle Robert Harvey (34) isimli adamla göz göze geldi. Büyük bir soğukkanlılıkla uyuyormuş gibi yapan çocuk, hemen telefonuna sarılarak aile sohbet grubuna "Aşağıda kim var?" yazarak durumu bildirdi.

Çocuk, hırsızın daha sonra kız kardeşlerinin odasına girdiğini gördü. Ardından büyük bir cesaretle hırsıza "Orada bekle!" diye seslenerek annesinin odasına koştu ve onu uyardı.

KENDİ KENDİNE EVDEN AYRILDI

Anne ve babası, merdivenlerin başında karşılaştıkları Harvey'e evde ne aradığını sordu. Ancak sarhoş hırsız, "Tuvalet oturağının gri olması hakkında bir şeyler mırıldanarak" anlamsız cevaplar verdi. Aile, Harvey'in uyuşturucu etkisinde olduğunu düşünerek onu dışarı çıkarmaya çalıştı. Harvey bir süre sonra kendi kendine evden ayrıldı.

Olayın ardından aile, evden 10 sterlin, bir paket sigara ve birkaç paket cipsin çalındığını fark etti. Harvey, kısa bir süre sonra devriye gezen polis ekipleri tarafından çaldıklarıyla birlikte yakalandı.

MAHKEMEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Daha önce de uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan 44 sabıkası bulunan Harvey, mahkemede suçunu kabul etti. Avukatı, müvekkilinin DEHB ve bipolar bozukluk teşhisi olduğunu ve olay gecesi ne içtiğini veya kullandığını hatırlamadığını söyledi. Sorgu sırasında sürekli ağlayan Harvey'in, "Kendimi asla affedemem. Çocukların ne kadar korktuğunu düşününce hasta oluyorum. Yaptıklarımdan utanıyorum" dediği belirtildi.

Sarhoş sürücünün çarptığı tanıdık çıktı: Kavga ettilerSarhoş sürücünün çarptığı tanıdık çıktı: Kavga ettiler

Mahkeme, ailenin yaşadığı korkunç deneyimi vurgulayarak Harvey'i 14 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıç, "Bu, sabahın köründe evlerinde yabancı bir adam bulan bir aile için korkunç bir deneyim olmalı. Pişmanlığınızı kabul ediyorum ama suçlarla dolu uzun bir geçmişiniz var" dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

