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Halk TV Dünya Şara kameralara yakalandı: Erdoğan konuşurken telefonuna gömüldü

Şara kameralara yakalandı: Erdoğan konuşurken telefonuna gömüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada geçici Suriye lideri Şara'nın telefonuyla ilgilendiği anlar kameraya yansıdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda konuştu. Konuşma sırasında geçici Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın telefonuyla oyalandığı anlar dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı izole edelim" sözlerinin ardından kürsüye çıkan Erdoğan'ın İran'dan söz etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

ERDOĞAN BM KÜRSÜSÜNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda kürsüye çıkarak konuşmasını gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı izole edelim" sözlerinin ardından kürsüye çıkan Erdoğan'ın konuşmasında İran'dan söz etmemesi dikkat çekti. Erdoğan, konuşmasında Ortadoğu'daki savaş ve gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

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ŞARA TELEFONUYLA İLGİLENDİ

Erdoğan'ın konuşması sırasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın telefonuyla oyalandığı anlar dikkatlerden kaçmadı. Şara, Erdoğan'ın konuşması sırasında telefonuyla sosyal medyada vakit geçirdi. Şara'nın konuşma boyunca ilgisiz tavrı gözlerden kaçmadı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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