Rusya'dan Ukrayna'ya İHA saldırısı: 10 yaralı

Rus ordusu, Ukrayna’nın Dnipro kentine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı Telegram’dan yaptığı açıklamada, saldırıda sivil altyapının hedef alındığını ve ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Zelenskiy, kentte arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, uluslararası kamuoyuna Rusya’ya yönelik baskıyı artırma çağrısında bulundu.

Trump'tan Rusya'ya karşı 'nükleer güç' açıklaması

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

Zelenskiy, “Ruslar, bu tür her saldırıyla, üzerlerinde güçlü bir baskıya ihtiyaç olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.” ifadesini kullanarak Ukrayna halkının saldırılara rağmen direnmeye devam edeceğini vurguladı.

Rusya’dan Avrupa ile gerilim açıklaması: Kitle imha silahlarının kullanılacağı savaşa dönüşebilir

Dnipro’daki saldırıya ilişkin Ukrayna yetkililerinden daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.

