Rusya'dan Ukrayna'ya İHA saldırısı: 10 yaralı

Rusya'dan Ukrayna'ya İHA saldırısı: 10 yaralı
Yayınlanma:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Dnipro kentine düzenlediği İHA saldırısında 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rus ordusu, Ukrayna’nın Dnipro kentine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı Telegram’dan yaptığı açıklamada, saldırıda sivil altyapının hedef alındığını ve ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığını duyurdu. Zelenskiy, kentte arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, uluslararası kamuoyuna Rusya’ya yönelik baskıyı artırma çağrısında bulundu.

Trump'tan Rusya'ya karşı 'nükleer güç' açıklamasıTrump'tan Rusya'ya karşı 'nükleer güç' açıklaması

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

Zelenskiy, “Ruslar, bu tür her saldırıyla, üzerlerinde güçlü bir baskıya ihtiyaç olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.” ifadesini kullanarak Ukrayna halkının saldırılara rağmen direnmeye devam edeceğini vurguladı.

Rusya’dan Avrupa ile gerilim açıklaması: Kitle imha silahlarının kullanılacağı savaşa dönüşebilirRusya’dan Avrupa ile gerilim açıklaması: Kitle imha silahlarının kullanılacağı savaşa dönüşebilir

Dnipro’daki saldırıya ilişkin Ukrayna yetkililerinden daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Dünya
Donald Trump: 3.000 yıllık bir anlaşmazlığı çözdüm, 9 ayda 7 savaş bitirdim!
Donald Trump: 3.000 yıllık bir anlaşmazlığı çözdüm, 9 ayda 7 savaş bitirdim!
İsrail serbest bıraktığı 40 Filistinliyi tekrar gözaltına aldı
İsrail serbest bıraktığı 40 Filistinliyi tekrar gözaltına aldı