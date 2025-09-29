Rusya’dan Avrupa ile gerilim açıklaması: Kitle imha silahlarının kullanılacağı savaşa dönüşebilir

Yayınlanma:
Güncelleme:
Eski Rusya Devlet Başkanı ve mevcut Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Avrupa ve Rusya arasındaki gerilimlere atıfta bulunarak bunun bir çatışmaya dönüşme ihtimalinin düşük olduğunu ancak olursa “kitle imha silahlarının kullanıldığı bir savaşa” dönüşebileceğini söyledi.

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, NATO ülkelerine yönelik hava sahası ihlali iddialarıyla başlayan ve halen devam eden gerilimin çıkaracağı “potansiyel savaşa" ilişkin bir açıklama yaptı.

rs-24-yars-ballistic-missile-system-2.jpg
Rusya üretimi RS-24 Yars Balistik Füze Sistemi

Rusya ve Avrupa arasında çıkacak bir savaşın “olası olmadığını” söyleyen Medvedev, ancak Rusya’nın hazır ve tetikte bulunması gerektiğini kaydetti.

‘HER ZAMAN ÖLÜMLÜ BİR KAZA YAŞANABİLİR’

Sosyal medya platformu Telegram üzerinden bir değerlendirme yapan eski Rusya Devlet Başkanı, savaş olası olmasa da her zaman “ölümlü bir kaza” yaşanabileceğine vurgu yaptı.

“Önümüzdeki beş yıl içinde Rusya ile bir savaş çıkacağı senaryoları, Avrupa'daki her gazete bayisinde insanlara satılıyor. Bu mümkün olamaz. Ancak ölümcül bir kaza olma olasılığı her zaman vardır. Bu nedenle, tetikte olunması gerekiyor.”

Medvedev, ifadelerinin devamında böyle bir çatışmanın “kitle imha silahlarının kullanıldığı bir savaşa” dönüşme riskinin bulunduğunu belirtti.

RUSYA-NATO GERİLİMİ

Rusya ve NATO arasında, geçen haftalarda Polonya’nın hava sahasını Rus dronlarının ihlal ettiğini iddia etmesi ve NATO’nun acil toplantı anlamına gelen 4’üncü maddesini tetiklemesinin ardından gerilim başladı. Polonya’dan sonra Romanya ve Estonya’da benzer ihlaller bildirdi. Estonya bu ihlalin savaş jetleriyle yapıldığını açıkladı.

‘KREMLİN SAVAŞ İLANI SAYARIZ’ DEDİ

Rusya iddiaların tamamını reddetti. İhlallerin ardından Polonya hava sahasına giren Rus dron ve uçaklarını düşüreceğini söyledi. Varşova yönetimi ayrıca Ukrayna hava sahası içerisinde NATO’ya tampon olarak bir uçuşa yasak bölge olması teklifini sundu. Moskova ise bu tampon bölgede bir Rus hava aracına müdahaleyi Avrupa’nın Rusya’ya savaş ilan etmesi olarak nitelendireceğini açıkladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

