ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un beklenmedik şekilde dünya çevresindeki üst düzey ordu generallerini ülkeye çağırmasının ardından kurulan sahnede çeşitli konulara değindi.

ABD'nin nükleer silahlarının herkesinkinden daha fazla ve daha iyi olduğunu söyleyen Trump, "Kullanmayı düşünmek bile istemiyoruz ama Rusya tarafından tehdit altında hissediyorum" dedi.

ABD ve Rus jetleri Alaska’da karşı karşıya gelmişti: Pentagon generalleri acil toplantıya çağırdı!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline de değinen ABD Başkanı, savaşın Trump'ın seçimi kaybettiği, önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde başladığını hatırlatarak, "Hileli seçimler olmasaydı Rusya Ukrayna'ya saldıramazdı" dedi.

'HERKESTEN FAZLA VE DAHA İYİ NÜKLEER SİLAHLARIMIZ VAR'

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Ordusu generallerine yaptığı konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

“[Nükleer silahlar hakkında] Bizimkiler herkesinkinden daha fazla ve daha iyi. Bizimkiler daha yeni ama bu [Kullanma ihtimali], asla düşünmek bile istemediğimiz bir şey.” "Nükleer gücü asla kullanmak istemiyoruz, ancak Rusya'dan bir şekilde tehdit altında hissediyorum." "Rusya son zamanlarda bizi tehdit etti ve en ölümcül silah olan nükleer denizaltıyı gönderdi. Rusya’dan aldığımız küçük tehdide karşı nükleer denizaltı gönderdim." "Putin ve Zelensky başkanlarını bir araya getirerek aralarındaki yıkıcı savaşı sona erdirmek için çalışacağım."

'RUSYA UKRAYNA'YA BİDEN SAYESİNDE GİRDİ'

“[Putin ve Zelenski'yi masaya oturtmak] Bunu yapabilmemizin tek yolu güç kullanmaktır. Yani, zayıf olsaydık, telefonuma bile cevap vermezlerdi, ama biz aşırı güçlüyüz” “Afganistan'da korkunç bir durum yaşandı ve bence Putin'in [Ukrayna'ya] müdahale etmesinin asıl nedeni budur. Biden ve ekibindeki yetersiz insanların yarattığı bu korkunç durumu gördü ve bence bu ona bir fırsat verdi” “Ben artık orada değildim. Bence bu, ülkemizin tarihindeki en utanç verici gündü” diye ekledi. “Ve şimdi geri döndük ve bu saçmalıkların hiçbirinin tekrarlanmayacağını size söylüyorum.” "2020 seçimleri hileli olmasaydı, ben başkan olurdum ve Ukrayna'da savaş çıkmazdı."

'NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ HAKEDİYORUM'

"Nobel Barış Ödülü'nü hak ediyorum çünkü 8 ayda 8 savaşı sona erdirdim ve bu çok büyük bir başarıdır." "Hindistan ve Pakistan savaş halindeydi ve o onlara, savaşa devam ederlerse aramızda ticaret olmayacağını bildirdim." "Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaklaşık 36 yıl süren savaşı sona erdirdim." “Nobel Ödülü'nü alacak mıyım? Kesinlikle hayır. Hiçbir şey yapmamış adamın birine verecekler. Ödül bana verilmezse bu ABD için büyük bir hakaret olur.”

GAZZE ÖNERİSİNİN '3.000 YILLIK SAVAŞI' BİTİRECEĞİ İDDİASI

"[Gazze için açıklanan 20 maddelik plan] Bu 3.000 yıldır gerçekleşmedi. ‘Ne kadar süredir savaşıyorsunuz?’ diye sordum. 'Üç bin yıldır, efendim' dediler.” “Bu çok uzun bir süre, ama sanırım sorunu çözdük. Göreceğiz. Hamas'ın da kabul etmesi gerekiyor. Kabul etmezlerse, onlar için çok zor olacak, ama durum bu. Ancak tüm Arap ülkeleri, Müslüman ülkeler kabul etti. İsrail de kabul etti. İnanılmaz bir şey, her şey bir araya geldi.”

Ayrıntılar geliyor...