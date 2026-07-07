Rusya'dan Türkiye'deki NATO Zirvesi mesajı: Yakından takip ediyoruz

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden gelecek açıklama ve kararları yakından izleyeceklerini" bildirdi.

Moskova'da gazetecilere konuşan Peskov, zirvenin Rusya açısından önem taşıdığını belirterek, Ankara'dan gelecek tüm haberleri, imzalanacak anlaşmaları ve zirve kapsamındaki ikili görüşmeleri dikkatle takip edeceklerini ifade etti.

"ZİRVE ÖNCESİNDEKİ SÖYLEM YAPICI DEĞİLDİ"

Peskov, NATO Zirvesi öncesinde Rusya'ya yönelik açıklamaların yapıcı olmadığını savunarak, "Ülkemizle ilgili çok sayıda açıklama duyduk. Bunlarda diyalog çağrılarından çok çatışmacı bir söylem öne çıktı." dedi.

"SİLAH SEVKİYATLARI HEDEFLERİMİZİ ENGELLEYEMEZ"

NATO'nun Ukrayna'ya sağlayacağı yeni silah desteğinin Rusya'nın Ukrayna'daki askeri hedeflerini değiştirmeyeceğini öne süren Peskov, Kiev yönetiminin yeni silah sistemleri talep etmeyi sürdürdüğünü ancak bunun Rusya'nın operasyon hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyeceğini iddia etti.

"BARIŞ SÜRECİ KİEV'İN KARARLARINA BAĞLI"

Peskov, Rusya'nın diplomatik çözümden yana olduğunu savunarak, barış sürecinin Ukrayna yönetiminin alacağı siyasi kararlara bağlı olduğunu söyledi. Kiev'in müzakere sürecine katılmadığını öne süren Peskov, Rusya'nın belirlediği hedeflere ulaşıncaya kadar askeri operasyonun süreceğini dile getirdi.

"ABD İLE TEMASLAR DEVAM EDİYOR"

Rusya ile ABD arasındaki temasların sürdüğünü belirten Peskov, Washington'ın Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümüne yönelik girişimlerinin sonuç vermesini umduklarını söyledi.